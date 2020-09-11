Bose, iki kablosuz kulaklık ve üç yeni sesli güneş gözlüğü de dahil olmak üzere bir dizi yeni ürünü piyasaya sürdü. Bunlardan ilki ve en önemlisi Bose QuietComfort kulaklıklardır. Bu 280 dolarlık çift, şirketin ilk kulak içi kablosuz gürültü önleyici (ANC) kulaklığı oldu.

Bose'dan QuietComfort ve Sport Earbuds ve Üç Yeni Gözlük

Adından da anlaşılacağı gibi, QuietComfort Kulaklıklar, ortam gürültüsünü ortadan kaldırmak için özel mikrofonlar ve yeni algoritmalı aktif gürültü önleme sistemine sahip. Yarı kulak içi tasarımlı kulak uçları, sesin pasif olarak engellenmesine yardımcı olur ve stabilite için kanatlara sahiptir.

Bose 700 gibi, QuietComfort kulaklıklar da, ortam sesinin bir kısmına izin vermek istediğinizde özelleştirilebilir gürültü engelleme özelliğine sahip. Tüm sesi içeri almak da mümkün.

Bose bundan daha iyi ses veren kablosuz kulaklıklar bulamayacağınızı iddia ediyor. Yeni optimize edilmiş Active EQ özelliği yüksek ve düşük seslerdeki bozulmaları önlüyor. QC oulaklıklar Bluetooth 5.1 ve AAC codec bileşenini destekler.

QC kulaklıklar, dokunmaya duyarlı dış yüzeye sahip ve tüm kontroller dokunma hareketleri kullanılarak erişilebiliyor. Kulaklık başlıkları suya ve tere dayanıklılık açısından IPX4 olarak derecelendirilmiş.

QC Earbuds, Siyah ve Sabuntaşı olmak üzere iki renkte geliyor

Son olarak, Bose sürekli kullanımda 6 saat pil ömrü olduğunu iddia ediyor ve şarj kutusu iki ek şarj ile toplam 18 saat kullanım sağlıyor. Kulaklıklar, 2 saatlik şarjla 2 saate kadar oynatma sağlayabiliyor ve şarj kutusu kablosuz şarj için Qi onaylı.

Sırada Bose Sport Earbuds var. Bu 180 dolarlık kablosuz kulaklıklar, aktif gürültü engellemeden yoksun. Antrenmana odaklanan bu spor kulaklıklar IPX4 suya dayanıklılığa ve yarı kulak içi tasarıma sahip. Bose'un StayHear Max uçlar ve bunları yerinde tutmak için küçük kanat tasarımı sunuyor.

QC Earbuds'ın aksine Sport Earbuds Bluetooth 5.0'ı destekler ve aynı AAC desteğine ve Active EQ'ya sahiptir. Ayrıca 5 saatlik pil ömürleri vardır ve kasa, toplam 15 saat olmak üzere iki tam şarj daha sağlar. QC Earbuds gibi Sport Earbuds da kontroller için dokunmaya duyarlı bir dış yüzeye sahip.

Sport Earbuds, Baltık Mavisi, Buzul Beyazı ve Siyah olmak üzere üç renkte geliyor

Bose ayrıca ikinci nesil ses güneş gözlüklerini de duyurdu. Yeni Bose Frames, Soprano, Tenor ve Tempo olmak üzere üç versiyona sahip.

Soprano ve Tenor benzerler; temel fark tasarım. Soprano, kedi gözü lens tasarımına sahipken, Tenor kare çerçeveye sahip. Bunun dışında her ikisinde de naylon çerçeve, parlak siyah kaplama ve polikarbonat polarize lensler bulunuyor.

Her ikisi de, Soprano için opsiyonel olan aynalı ve solmayan lensler ve Tenor içinse Yansıtılmış Gümüş ve Yansıtılmış Mavi ile değiştirilebilen değiştirilebilir lenslere sahip. Ya da reçeteli lenslerinizi de kullanabilirsiniz.

Her ikisi de, önceki nesil modellere göre daha dolgun ve daha derin ses verdiği söylenen aynı Bose Open Ear Audio ile geliyor. 5.5 saatlik pil ömrü ve sesli aramalar için özel mikrofonlar var. Her ikisi de ses seviyesi ve oynatımı kontrol etmek için dokunmaya duyarlı yüzeylere sahip ve gözlüğü çıkardığınızda müziği durduran hareket sensörü taşıyor.

Son olarak, sportif bir tasarıma sahip olan Bose Frames Tempo var. Üç boyutta gelen yumuşak silikon burun pedleri var. Dahil edilen polikarbonat polarize lensler, %12 VLT (görünür ışık iletimi) özelliği ile yansıtılmış siyah bir yüzeye sahip. Ancak %28 VLT'ye izin veren Trail Blue, %77 VLT'ye izin veren Twilight Yellow ya da %20 VLT'ye izin veren Road Orange ile değiştirilebiliyor. Bunların hepsi farklı ortamlar ve günün farklı saatleri için ideal. Yani ihtiyaçlarınıza göre seçim yapabilirsiniz. Son olarak, Tempo ayrıca IPX4 sıçramasına dayanıklı.

Bu farklılıkların dışında Tempo, Soprano ve Tenor benzerdir. Üçünün de fiyatı 250 dolar.