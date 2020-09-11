Huawei bugün geliştirici konferansında iki dizüstü bilgisayarı duyurdu – MateBook X ve MateBook 14. Her iki cihaz da ilk olarak Çin'de tanıtıldı, ancak şimdi Avrupa'dan başlayarak küresel çıkışlarını yapıyorlar.

Huawei'den Fansız MateBook X ve Ryzen'lı MateBook 14

Huawei MateBook X (MateBook X Pro ile karıştırılmamalı) %100 sRGB kapsamı ve 400 nit parlaklık ile neredeyse çerçevesiz 13 inç 3000×2000 piksel dokunmatik ekran sunuyor.

Tam boyutlu klavye 1,3 mm basış aralığı ve tam arka ışık sağlarken, trackpad eski MateBook X'e göre %26 daha büyük ve Apple'ın MacBook'una benzer şekilde, izleme dörtgeninin (trackpad) altında 8 piezoelektrik plakalı parça var.

Klavye kenardan kenara uzandığı için hoparlörler her iki yandaki Shift tuşlarının altına sıkıştırılmış. Tipik Huawei tarzına uygun şekilde web kamerası klavyenin en üst sırasındaki tuşun içine gizlenmiş. Konferans görüşmesi için ön kenarda çift mikrofon var.





MateBook X, yalnızca 1 kg ağırlığında ve 13,6 mm kalınlığında bir cihaz, ancak iki USB-C bağlantı noktasına (makinenin her iki tarafına yerleştirilir ve her ikisi de şarj edilebilir) ve 3,5 mm kulaklık jakına sahip.

Huawei MateBook X, tek bir şarjla 9 saatlik FullHD video deneyimi sunuyor ve 42 Wh'lik bir pil taşıyor. Dizüstü bilgisayar, 65 W USB-C adaptörüyle şarj olur.

Huawei, MateBook X'i 10. nesil Intel Core i5 veya Core i7 CPU ve 16GB RAM ile donattı. Dizüstü bilgisayar fansızdır ve 14nm 15W dört çekirdekli CPU'ların soğuk çalışmasını sağlamak için bir buhar odası, çoklu grafit katmanları ve termal olarak iletken bir menteşe kombinasyonu var. Aynı zamanda Wi-Fi 6 desteğine sahip ilk Huawei dizüstü bilgisayar.

Diğer MateBook'lar gibi EMUI 10 çalıştıran bir Huawei veya Honor akıllı telefon için ikinci bir ekran olarak kullanılabiliyor ve dosya paylaşılabiliyor.

Huawei MateBook X, Ekim ayında dört renkte (Gümüş, Yeşil, Mavi ve Pembe) Windows 10 Home ile gelecek. Core i5 modeli 1.599 €'ya satılırken, Core i7'ye geçişin fiyatı 1.799 €'dur.

Huawei MateBook 14, 6 çekirdekli / 12 iş parçacıklı Ryzen 5 4600H veya 8 çekirdekli / 16 iş parçacıklı canavar Ryzen 7 4800H işlemci seçeneğiyle ikisinin arasında en güçlü cihaz. 7nm CPU'lar, AMD'nin yerleşik Radeon RX Vega 7 GPU'su ile eşleştirilmiş.

MateBook X ile aynı 3:2 en boy oranına sahip 14 inç 2160×1440 piksel dokunmatik IPS LCD'ye sahip. En yüksek parlaklık 300 nittir. İki adet USB-A (3.2) bağlantı noktası, 1 USB-C, 1 HDMI (2.0) ve 3,5 mm kulaklık girişi var. Makine 1.49 kg ağırlığında ancak aynı 65W şarj cihazıyla gelen daha güçlü bir 56Wh pili var.

Huawei MateBook 14, Ekim ayından itibaren tek Gümüş renk seçeneğiyle satılacak. Yapılandırmalar 8 / 256GB ile 6 çekirdekli Ryzen 5 4600H için 849 Euro, 16 / 512GB için 949 Euro ve amiral gemisi Ryzen 7 4800H ile gelen 16 / 512GB için 1.049 Euro'dan başlar.