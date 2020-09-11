Realme 6 Pro Root İşlemi (Magisk) ve OTA Güncellemeleri

Burada Bootloader kilidini açma adımlarından bahsetmiştik. Burada ise TWRP adımlarını verdik. Şimdi Realme 6 Pro root işleminden bahsedelim.

Realme 6 Pro Magisk Root Adımları

Başlamadan önce cihazınızın TWRP ve bootloader adımlarının tamamlanmış olması gerekir.

İndirmeler

Adımlar

Şimdi, Magisk'i flaşlayarak telefonunuzu rootlamak için aşağıdaki talimatları izleyin.

  • En son Magisk Installer ZIP dosyasını (Magisk-v20.4.zip) PC'nize indirin.
  • Realme 6 Pro'nuzu bir USB kablosuyla PC'ye bağlayın.
  • Telefonunuzdaki TWRP ekranından "Mount" menüsüne gidin ve "Enable MTP " düğmesine basın.
    • Not: “Disable MTP” düğmesini görürseniz, MTP, TWRP'de zaten etkin demektir.
  • İndirilen Magisk dosyasını bilgisayarınızdan telefonunuzun dahili belleğine aktarın.
  • Aktarıldıktan sonra, telefonun bilgisayardan bağlantısını kesin ve TWRP ana menüsüne geri dönün.
  • TWRP'de "Install" düğmesine basın ve dosyayı aktardığınız konuma gidin.
  • TWRP flash olurken Magisk Installer ZIP dosyasını (Magisk-v20.4.zip) seçin.
  • Realme 6 Pro'nuzu root etmek ekranın altındaki düğmeyi kaydırın.
  • Reboot System düğmesine basın.

OTA Güncellemeleri Nasıl Kurulur?

Root edilen Realme 6 Pro'ya güncelleme kurma adımları:

  • Öncelikle Realme 6 Pro'nuza kurmak istediğiniz Realme UI güncellemesinin OTA paketini indirin. Buradaki resmi portaldan en son olanı edinebilir veya önceki güncellemeyi indirmek isterseniz, aşağıdaki doğrudan bağlantılardan indirebilirsiniz.
  • Ardından, AVB yamasını (OF_avb_patcher_mauronofrio.zip) ve Magisk (Magisk-v20.4.zip) ZIP dosyalarını indirin.
  • İndirdikten sonra, telefonunuzu USB kablosuyla PC'ye bağlayın ve üç dosyayı da telefonun belleğine aktarın.
  • Şimdi telefonu bilgisayardan çıkarın ve TWRP kurtarma moduna getirin.
  • TWRP ana ekranından "Install" düğmesine basın ve dosyaların aktarıldığı konuma gidin.
  • Realme UI OTA paketini seçin (örnek: RMX2061EU_11_OTA_0160_all_JZWS1QCvZakz.ozip) ve "Add More Zips" e dokunun.
  • Şimdi AVB Patcher ZIP'ini (OF_avb_patched_maurinofrio.zip) seçin. Daha sonra Magisk ZIP dosyası (Magisk-v20.4.zip) için aynısını tekrarlayın. Bunu yaparken, üç dosyayı da ekleyeceksiniz.
  • Son olarak, Realme 6 Pro'nuzdaki üç dosyanın tümünü flaşlamak için ekrandaki düğmeyi kaydırın.
  • Tamamlandığında "Reboot" a dokunun.

Realme 6 Pro Bootloader Açma Adımları

Realme 6 Pro TWRP İşlemi

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