Realme 6 Pro Root İşlemi (Magisk) ve OTA Güncellemeleri

Burada Bootloader kilidini açma adımlarından bahsetmiştik. Burada ise TWRP adımlarını verdik. Şimdi Realme 6 Pro root işleminden bahsedelim.
Realme 6 Pro Magisk Root Adımları
Başlamadan önce cihazınızın TWRP ve bootloader adımlarının tamamlanmış olması gerekir.
İndirmeler
- Magisk Installer ZIP: Magisk-v20.4.zip
Adımlar
Şimdi, Magisk'i flaşlayarak telefonunuzu rootlamak için aşağıdaki talimatları izleyin.
- En son Magisk Installer ZIP dosyasını (Magisk-v20.4.zip) PC'nize indirin.
- Realme 6 Pro'nuzu bir USB kablosuyla PC'ye bağlayın.
- Telefonunuzdaki TWRP ekranından "Mount" menüsüne gidin ve "Enable MTP " düğmesine basın.
- Not: “Disable MTP” düğmesini görürseniz, MTP, TWRP'de zaten etkin demektir.
- İndirilen Magisk dosyasını bilgisayarınızdan telefonunuzun dahili belleğine aktarın.
- Aktarıldıktan sonra, telefonun bilgisayardan bağlantısını kesin ve TWRP ana menüsüne geri dönün.
- TWRP'de "Install" düğmesine basın ve dosyayı aktardığınız konuma gidin.
- TWRP flash olurken Magisk Installer ZIP dosyasını (Magisk-v20.4.zip) seçin.
- Realme 6 Pro'nuzu root etmek ekranın altındaki düğmeyi kaydırın.
- Reboot System düğmesine basın.
OTA Güncellemeleri Nasıl Kurulur?
Root edilen Realme 6 Pro'ya güncelleme kurma adımları:
- Öncelikle Realme 6 Pro'nuza kurmak istediğiniz Realme UI güncellemesinin OTA paketini indirin. Buradaki resmi portaldan en son olanı edinebilir veya önceki güncellemeyi indirmek isterseniz, aşağıdaki doğrudan bağlantılardan indirebilirsiniz.
- RMX2061EU_11.A.16 (21/5/2020): RMX2061EU_11_OTA_0160_all_JZWS1QCvZakz.ozip
- Ardından, AVB yamasını (OF_avb_patcher_mauronofrio.zip) ve Magisk (Magisk-v20.4.zip) ZIP dosyalarını indirin.
- İndirdikten sonra, telefonunuzu USB kablosuyla PC'ye bağlayın ve üç dosyayı da telefonun belleğine aktarın.
- Şimdi telefonu bilgisayardan çıkarın ve TWRP kurtarma moduna getirin.
- TWRP ana ekranından "Install" düğmesine basın ve dosyaların aktarıldığı konuma gidin.
- Realme UI OTA paketini seçin (örnek: RMX2061EU_11_OTA_0160_all_JZWS1QCvZakz.ozip) ve "Add More Zips" e dokunun.
- Şimdi AVB Patcher ZIP'ini (OF_avb_patched_maurinofrio.zip) seçin. Daha sonra Magisk ZIP dosyası (Magisk-v20.4.zip) için aynısını tekrarlayın. Bunu yaparken, üç dosyayı da ekleyeceksiniz.
- Son olarak, Realme 6 Pro'nuzdaki üç dosyanın tümünü flaşlamak için ekrandaki düğmeyi kaydırın.
- Tamamlandığında "Reboot" a dokunun.