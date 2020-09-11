Realme 6 Pro Root İşlemi (Magisk) ve OTA Güncellemeleri

Burada Bootloader kilidini açma adımlarından bahsetmiştik. Burada ise TWRP adımlarını verdik. Şimdi Realme 6 Pro root işleminden bahsedelim.

Realme 6 Pro Magisk Root Adımları

Başlamadan önce cihazınızın TWRP ve bootloader adımlarının tamamlanmış olması gerekir.

İndirmeler

Magisk Installer ZIP: Magisk-v20.4.zip

Adımlar

Şimdi, Magisk'i flaşlayarak telefonunuzu rootlamak için aşağıdaki talimatları izleyin.

En son Magisk Installer ZIP dosyasını (Magisk-v20.4.zip) PC'nize indirin.

Realme 6 Pro'nuzu bir USB kablosuyla PC'ye bağlayın.

Telefonunuzdaki TWRP ekranından "Mount" menüsüne gidin ve "Enable MTP " düğmesine basın. Not: “Disable MTP” düğmesini görürseniz, MTP, TWRP'de zaten etkin demektir.

İndirilen Magisk dosyasını bilgisayarınızdan telefonunuzun dahili belleğine aktarın.

Aktarıldıktan sonra, telefonun bilgisayardan bağlantısını kesin ve TWRP ana menüsüne geri dönün.

TWRP'de "Install" düğmesine basın ve dosyayı aktardığınız konuma gidin.

TWRP flash olurken Magisk Installer ZIP dosyasını (Magisk-v20.4.zip) seçin.

Realme 6 Pro'nuzu root etmek ekranın altındaki düğmeyi kaydırın.

Reboot System düğmesine basın.

OTA Güncellemeleri Nasıl Kurulur?

Root edilen Realme 6 Pro'ya güncelleme kurma adımları: