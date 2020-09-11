Realme 6 Pro TWRP İşlemi

Burada Bootloader kilidini açma adımlarından bahsetmiştik. Şimdiyse OnePlus 6 Pro TWRP işleminden ve adımlarından bahsedelim.
Realme 6 Pro TWRP Recovery Adımları
Aşağıdakileri bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirin.
İndirme Bağlantıları
- En son resmi olmayan TWRP recovery image ve patch'li VBMeta dosyaları: Google Drive dosyası
- İhtiyacınız olan dosyalar “twrp-3.3.1-3-RMX2061.img” ve “patched-vbmeta-v2.img” olacak.
Adımlar
Bootloader kilidi açıldığına göre artık Realme 6 Pro'nuza TWRP recovery'yi flash edebilir ve yükleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmadan önce, önce DM-verity'yi devre dışı bırakmanız önemli olacaktır. Bu olmadan telefonunuz işletim sistemine önyükleme yapamaz.
DM-verity, patch'li VBMeta görüntü dosyasını fastboot aracılığıyla telefonunuza yükleyerek kolayca devre dışı bırakılabilir. Devre dışı bırakıldığında artık TWRP kurtarma işlemini telefonunuza aktarabilirsiniz. Bunun için talimatlar aşağıda listelenmiştir.
- İlk olarak, Realme 6 Pro TWRP recovery görüntüsünü (twrp-3.3.1-3-RMX2061.img) ve patch'li VBMeta (patched-vbmeta-v2.img) görüntü dosyalarını PC'nize indirin. Yukarıda verilmiştir.
- Dosyalar indirildikten sonra, ADB ve Fastboot araçlarının bulunduğu "platform tools" klasörüne taşıyın.
- Realme 6 Pro TWRP ve patched AVB dosyalarını 'Plaform tools' klasörüne taşıyın
- Bilgisayarınızda komut satırı penceresini başlatın.
- Ardından, telefonunuzu Fastboot modunda başlatın ve USB kablosuyla PC'ye bağlayın.
- Patched VBMeta'yı flaş etmek ve DM-verity'yi devre dışı bırakmak için bilgisayarınızın komut satırı penceresine şu komutu girin:
- fastboot –disable-verity –disable-verification flash vbmeta patched-vbmeta-v2.img
- Şimdi, aşağıdaki komutu girerek Realme 6 Pro'nuzdaki TWRP kurtarma görüntüsünü flaş edin:
- fastboot flash recovery twrp-3.3.1-3-RMX2061.img
- Ardından telefonunuzu kullanarak TWRP'ye yeniden başlatın:
- fastboot reboot recovery
- Telefonunuz yeniden başlatılacak ve TWRP kurtarma moduna girecektir.