Realme 6 Pro TWRP İşlemi

Burada Bootloader kilidini açma adımlarından bahsetmiştik. Şimdiyse OnePlus 6 Pro TWRP işleminden ve adımlarından bahsedelim.

Realme 6 Pro TWRP Recovery Adımları

Aşağıdakileri bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirin.

İndirme Bağlantıları

  • En son resmi olmayan TWRP recovery image ve patch'li VBMeta dosyaları: Google Drive dosyası
    • İhtiyacınız olan dosyalar “twrp-3.3.1-3-RMX2061.img” ve “patched-vbmeta-v2.img” olacak.

Adımlar

Bootloader kilidi açıldığına göre artık Realme 6 Pro'nuza TWRP recovery'yi flash edebilir ve yükleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmadan önce, önce DM-verity'yi devre dışı bırakmanız önemli olacaktır. Bu olmadan telefonunuz işletim sistemine önyükleme yapamaz.

DM-verity, patch'li VBMeta görüntü dosyasını fastboot aracılığıyla telefonunuza yükleyerek kolayca devre dışı bırakılabilir. Devre dışı bırakıldığında artık TWRP kurtarma işlemini telefonunuza aktarabilirsiniz. Bunun için talimatlar aşağıda listelenmiştir.

  1. İlk olarak, Realme 6 Pro TWRP recovery görüntüsünü (twrp-3.3.1-3-RMX2061.img) ve patch'li VBMeta (patched-vbmeta-v2.img) görüntü dosyalarını PC'nize indirin. Yukarıda verilmiştir.
  2. Dosyalar indirildikten sonra, ADB ve Fastboot araçlarının bulunduğu "platform tools" klasörüne taşıyın.
  3. Realme 6 Pro TWRP ve patched AVB dosyalarını 'Plaform tools' klasörüne taşıyın
  4. Bilgisayarınızda komut satırı penceresini başlatın.
  5. Ardından, telefonunuzu Fastboot modunda başlatın ve USB kablosuyla PC'ye bağlayın.
  6. Patched VBMeta'yı flaş etmek ve DM-verity'yi devre dışı bırakmak için bilgisayarınızın komut satırı penceresine şu komutu girin:
    • fastboot –disable-verity –disable-verification flash vbmeta patched-vbmeta-v2.img
  7. Şimdi, aşağıdaki komutu girerek Realme 6 Pro'nuzdaki TWRP kurtarma görüntüsünü flaş edin:
    • fastboot flash recovery twrp-3.3.1-3-RMX2061.img
  8. Ardından telefonunuzu kullanarak TWRP'ye yeniden başlatın:
    • fastboot reboot recovery
  9. Telefonunuz yeniden başlatılacak ve TWRP kurtarma moduna girecektir.
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