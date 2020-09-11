Realme 6 Pro TWRP İşlemi

Burada Bootloader kilidini açma adımlarından bahsetmiştik. Şimdiyse OnePlus 6 Pro TWRP işleminden ve adımlarından bahsedelim.

Realme 6 Pro TWRP Recovery Adımları

Aşağıdakileri bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirin.

İndirme Bağlantıları

En son resmi olmayan TWRP recovery image ve patch'li VBMeta dosyaları: Google Drive dosyası İhtiyacınız olan dosyalar “twrp-3.3.1-3-RMX2061.img” ve “patched-vbmeta-v2.img” olacak.



Adımlar

Bootloader kilidi açıldığına göre artık Realme 6 Pro'nuza TWRP recovery'yi flash edebilir ve yükleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmadan önce, önce DM-verity'yi devre dışı bırakmanız önemli olacaktır. Bu olmadan telefonunuz işletim sistemine önyükleme yapamaz.

DM-verity, patch'li VBMeta görüntü dosyasını fastboot aracılığıyla telefonunuza yükleyerek kolayca devre dışı bırakılabilir. Devre dışı bırakıldığında artık TWRP kurtarma işlemini telefonunuza aktarabilirsiniz. Bunun için talimatlar aşağıda listelenmiştir.