Samsung, geçen hafta Galaxy Note10 ve S10 serileri için One UI 2.5'i piyasaya sürdü ve şimdi Samsung'un en yeni özel Android arayüzünün tadına varan cihaz Galaxy Tab S6 tableti oluyor.

Samsung Galaxy Tab S6 One UI 2.5 Güncellemesi

One UI 2.5 güncellemesi, Eylül 2020 Android güvenlik yamasıyla birlikte gelmekte ve Edge Panel, Voice Recorder, AR Zone, geliştirilmiş Multi-Window ve Wireless DeX özelliklerini sunuyor. Son bahsedilen özellik DeX'i uyumlu TV'lerde kablo olmadan kullanmaya izin veriyor.

Ek olarak, yeni güncelleme artık kullanıcıların, o ağa hali hazırda bağlı olan yakındaki bir cihazdan Wi-Fi ağ şifresi istemelerine izin veriyor. Dahası, modemin bu özelliği desteklemesi koşuluyla Wi-Fi bağlantısının kalitesini de görebiliyor – bu bahsedilen kalite Çok Hızlı, Hızlı, Normal veya Yavaş olarak belirtliyor.

One UI 2.5 güncellemesi şu anda Almanya'da hem Wi-Fi hem de LTE modelleri için yayınlanıyor ve sırasıyla T860XXU3BTI2 ve T865XXU4BTI1 ürün yazılım sürüm numaraları kullanılıyor.

Güncelleme, Almanya'daki tüm birimlere bir veya iki hafta içinde ulaşacak, ancak güncelleme bildiriminin tabletlerinde belirmesini beklemek isteyemeyenler, manuel olarak kontrol etmek için Ayarlar> Yazılım güncellemeleri menüsüne gidebilir.