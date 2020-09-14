Xiaomi Mi 10T Pro görüntüleri ve fiyatı 108MP ana kamera ile onaylandı. Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro Amazon İspanya'da göründü. Yani evet, iki telefon da Çin dışında satışa sunulacak. Vanilya modeli 550 € 'ya mal olacak ve gücünü 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip bir Snapdragon 865 yonga setinden alacak. 64 MP ana kameraya da sahip olacak.

Xiaomi Mi 10T Pro Özellikleri ve Fiyatı

Pro modeli aynı çipi kullanacak (göründüğü kadarıyla 865+ değil) ancak ana kamerada 108 MP sensöre geçilecek. 8/128 GB yapılandırma 640 € 'dan başlayacak, 256 GB'a yükseltme yalnızca 25-35 € olacak.

Birkaç hafta önce gördüğümüz Xiaomi Mi 10T Pro'nun fotoğrafları en iyi kalitede değildi, ancak bu yeni sızdırılan resmi görüntüler çok daha temiz.

"108MP kamera" etiketi, üstteki büyük modülün altında açıkça görülebilir. Önceki sızıntıya göre, Mi 10T'nin Pro olmayan sürümü burada 64 MP modüle sahip olacak. Dörtlü bir kurulum gibi görünse de bunun üçlü bir kamera olduğuna dikkat çekelim – "kare" nin sağ üst köşesindeki modülün işlevi belirsizdir (Lazer AF, belki?).

Telefonun sol tarafına monte edilmiş parmak izi okuyucusuna da dikkat edin. Söylentilere göre, ekran 144 Hz yenileme hızına sahip bir LCD olacak (çoğu Mi 10 modeli, ekran altı okuyuculu OLED paneller kullanıyor).

Bu telefon, Snapdragon 865+ yonga seti sayesinde 5G bağlantısına sahip olacak – bu tam model numarası (M2007J3SG) Geekbench'te göründü. Maalesef, Xiaomi Mi 10T Pro ve onun vanilya kardeşinin Çin dışında görüp göremeyeceğimiz kesin değil.