Apple’ın Airpods Pro'suna getirdiği en son güncelleme desteklenen içeriklerde 3D surround ses deneyimi sağlayan uzun zamandır beklenen Spatial Audio ses özelliğini getiriyor.

Yeni aygıt yazılımı 3A283 adını taşıyor ve AirPods 2 kullanıcılarına da sunuluyor. Hem Pro hem de Pro olmayan Airpod'larda cihazlar arasında otomatik geçiş var. Ancak Spatial Audio ses bitinin sadece üst düzey kulaklıklar için sunuluyor olduğunu söyleyebiliriz.

AirPods Pro, Spatial Audio Güncellemesi Aldı

Apple ilk olarak Haziran ayında Spatial Audio özelliğini detaylandırdı ve sinema salonu benzeri bir surround ses sunmak için kulaklıklara yerleştirilmiş olan özel ses algoritmaları ve sensörleri kullandığını belirtti.

Kulaklıklar, ivme ölçer aracılığıyla hareketinizi algılayabiliyor ve hareket ettiğinizde bile ses kaynağının konumunu koruyor. Böylece ses kalitesinde kayıp olmuyor. Ne var ki kulak içi kulaklıklarda harekete bağlı ses kaybı zaten neredeyse fark edilmeyen bir şeydir. Apple burada Spatial Audio'yu daha çok pazarlama unsuru olarak kullanmak için seçiyor.