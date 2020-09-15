Apple Watch 6 ve Apple Watch SE ile Tanışın

İşte hem Apple Watch SE'nin hem de Apple Watch Series 6'nın paylaştığı özellikler:

  • En büyük, en gelişmiş Apple Watch ekranı
  • Watch Series 6 ile aynı sağlık ve fitness izleme, aynı altimetre, ivmeölçer, jiroskop, pusula
  • Düşme tespiti için en yeni hareket sensörleri
  • Her ikisinde de yeni saat yüzleri mevcut
  • Her iki akıllı saatin hücresel modelleri, iPhone'unuz olmadan arama yapmanızı ve mesaj göndermenizi sağlar

Apple Watch SE ve Apple Watch 6 Fiyatı ve Çıkış tarihi

Daha uygun fiyatlı Apple Watch SE 279 dolardan satışa çıkacak ve Apple Watch Series 6 399 dolardan başlayacak. Hem bugün sipariş verebilirsiniz, hem de kargolamalar bu Cuma başlatılıyor.

Apple Watch SE ve Apple Watch 6 Farkları

Apple Watch 6 ile Apple Watch 6 Pro arasındaki temel farklar şunlardır:

  • Daha uygun fiyatlı modelde EKG izleme yok
  • Daha uygun fiyatlı modelde Her Zaman Açık ekran yok
  • Apple Watch SE'de S5, Apple Watch Series 6'da ise S6 işlemci bulunuyor
  • Apple Watch 6 18 saat pil ömrü sunuyor.