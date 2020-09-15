Apple Watch 6 ve Apple Watch SE ile Tanışın

İşte hem Apple Watch SE'nin hem de Apple Watch Series 6'nın paylaştığı özellikler:

En büyük, en gelişmiş Apple Watch ekranı

Watch Series 6 ile aynı sağlık ve fitness izleme, aynı altimetre, ivmeölçer, jiroskop, pusula

Düşme tespiti için en yeni hareket sensörleri

Her ikisinde de yeni saat yüzleri mevcut

Her iki akıllı saatin hücresel modelleri, iPhone'unuz olmadan arama yapmanızı ve mesaj göndermenizi sağlar

Apple Watch SE ve Apple Watch 6 Fiyatı ve Çıkış tarihi

Daha uygun fiyatlı Apple Watch SE 279 dolardan satışa çıkacak ve Apple Watch Series 6 399 dolardan başlayacak. Hem bugün sipariş verebilirsiniz, hem de kargolamalar bu Cuma başlatılıyor.

Apple Watch SE ve Apple Watch 6 Farkları

Apple Watch 6 ile Apple Watch 6 Pro arasındaki temel farklar şunlardır: