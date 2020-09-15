Apple Watch 6 ve Apple Watch SE ile Tanışın

İşte hem Apple Watch SE'nin hem de Apple Watch Series 6'nın paylaştığı özellikler:
- En büyük, en gelişmiş Apple Watch ekranı
- Watch Series 6 ile aynı sağlık ve fitness izleme, aynı altimetre, ivmeölçer, jiroskop, pusula
- Düşme tespiti için en yeni hareket sensörleri
- Her ikisinde de yeni saat yüzleri mevcut
- Her iki akıllı saatin hücresel modelleri, iPhone'unuz olmadan arama yapmanızı ve mesaj göndermenizi sağlar
Apple Watch SE ve Apple Watch 6 Fiyatı ve Çıkış tarihi
Daha uygun fiyatlı Apple Watch SE 279 dolardan satışa çıkacak ve Apple Watch Series 6 399 dolardan başlayacak. Hem bugün sipariş verebilirsiniz, hem de kargolamalar bu Cuma başlatılıyor.
Apple Watch SE ve Apple Watch 6 Farkları
Apple Watch 6 ile Apple Watch 6 Pro arasındaki temel farklar şunlardır:
- Daha uygun fiyatlı modelde EKG izleme yok
- Daha uygun fiyatlı modelde Her Zaman Açık ekran yok
- Apple Watch SE'de S5, Apple Watch Series 6'da ise S6 işlemci bulunuyor
- Apple Watch 6 18 saat pil ömrü sunuyor.