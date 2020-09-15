Bir kez daha Eylün'ün yarısına geldik ve sıra Apple'ın canlı etkinliğinde. Etkinlik bu kez Apple Watch odaklı başlıyor ve öyle bir gidebilir. 15 Eylül, Apple’ın Time Flies etkinliğinin tarihi oldu. Gösteri sabah 10.00 PDT'de (5PM UTC) başladı ve yayının tamamını canlı olarak aşağıdaki video penceresi aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Apple Watch Etkinliğini Buradan İzleyin

Peki sunumda neler var? Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sayısız sızıntı, Apple Watch Series 6'nın yanı sıra yeni bir uygun fiyatlı Watch modelinin (muhtemelen Apple Watch SE olacak) tanıtılacağını gösteriyor.

iPad Air ve AirTags hakkında iddialar da var.

Diğer söylentiler, Apple’ın tüm çevrimiçi hizmetlerini tek bir aylık ücretle birleştiren birleşik bir Apple One abonelik hizmetini tanıtabileceğini gösteriyor.