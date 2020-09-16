Apple yeni giyilebilir amiral gemisi Apple Watch Series 6'yı kullanmak istemeyen tüketiciler için uygun fiyatlı bir alternatif olarak bugün Time Flies etkinliği sırasında Watch SE'yi duyurdu.

Apple Watch SE Su Geçirmez mi?

Her iki saat de aynı tasarımı paylaşıyor ve Apple Watch SE yeni S6 işlemcisine ve kan oksijen sensörüne sahip değil. Ancak su direnci, düşme algılama ve acil SOC gibi temel özellikleri taşıyor. Buna ivmeölçer, altimetre, pusula ve jiroskop da dahil.

Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 ile aynı su direncine sahip.

Apple Watch SE, 50 metreye kadar suya dayanıklı; Bu da bu saatle yanınızda havuzda yüzebileceğiniz anlamına geliyor. Aynı zamanda açık suda yüzerken rotanızın haritasını çıkarmanıza yardımcı olur. Böylece asla kaybolmazsınız.

Ancak suya dayanıklılık, su geçirmezlikle aynı şey değildir ve Apple Watch SE sığ su aktivitelerine dayanabilirken, yüksek hızlı su ve su kayağı ve tüplü dalış gibi sığ derinliğin altına dalmayı içeren maceralara çıkmadan önce çıkarmanız gerekiyor.

Apple Watch SE, Apple Watch Series 5'in S5 çip sistemi tarafından destekleniyor. WatchOS 7 çalıştırır ve Retina ekranı yeni amiral gemisi saatlerle aynı boyuttadır.

Giyilebilir cihaz 279 dolardan başlıyor ve hücresel + GPS varyantı size 329 dolara mal olacak. Ön siparişler çoktan başladı ve saat 18 Eylül'de satışa çıkacak.