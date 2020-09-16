iPad Air 4 ve iPad 8 Özellikleri ve Fiyatı

Bugün Apple, en yeni tabletlerini gün yüzüne çıkardı. Yepyeni bir iPad Air'in yanı sıra giriş seviyesi iPad için artık bir yeni seçenek daha var.

iPad Air

Yeni iPad Air ile başlayalım. iPad Pro serisinden açıkça esinlenen yepyeni bir tasarıma sahip. Ekran çerçeveleri daha küçük, bağlantı noktası USB-C ve artık Lightning değil (kutuda 20W şarj cihazı var).

Tablet, selefi ile aynı boyuta sahip, ancak daha küçük çerçeveler nedeniyle artık 2360×1640 çözünürlüğe sahip 10.9 inç Liquid Retina ekran sunuyor. TouchID, yeni, üste monte edilmiş güç düğmesine entegre edilmiş.

Yeni iPad Air, Apple'ın yeni A14 Bionic yonga setinden güç alıyor ve bu yonga setinin de bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek iPhone 12 ailesinde yer alması bekleniyor. A14, 5 nm'lik süreçle üretilmiş ve sektörde bu dönüm noktasına ulaşan ilk ürün.

İki yüksek performanslı çekirdek ve dört yüksek verimli çekirdeğe sahip 6 çekirdekli bir CPU tasarımı sunuyor. Önceki iPad Air'e kıyasla performans %40 artırıldı. GPU %30 daha hızlı.

Arka tarafta iPad Pro modellerinde olduğu gibi aynı kamera, f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 12MP lens, 60 fps'de 4K video kaydı desteği, 240 fps yavaş çekim ve gelişmiş video sabitleme var. Özçekimler için f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 7 MP kamera ve 60 fps'de 1080p video var.

Tablette Wi-Fi 6, çift hoparlör ve eşleştirme, şarj etme ve saklama için yana manyetik olarak takılan Apple Pencil var. Apple ayrıca bunun için kayan bir klavye kılıfı da sunacak.

iPadOS 14 çalıştıran yeni iPad Air, önümüzdeki ay gümüş, uzay grisi, pembe altın, yeşil ve gök mavisi renklerinde 599 ABD Doları (yalnızca Wi-Fi için) veya 64 GB'lık 729 ABD Doları (Wi-Fi + Cellular) depolama olarak satılacak. Aynı zamanda 749 $ / 879 $ 'dan 256GB depolama alanıyla da sunulacak.

iPad (8. Nesil)

Giriş seviyesi, sekiz nesil iPad (2020) artık dümende 6 çekirdekli CPU ve 4 çekirdekli GPU ile A12 Bionic yonga setine sahip.

Bu tablet önceki 10.2 inç ekran ve büyük çerçevelere sahip modelle görünüş olarak tamamen aynıdır. Fiyat da aynı kaldı, yalnızca Wi-Fi modeli için 329 dolar ve Wi-Fi + Hücresel için 459 dolar fiyat belirlenmiş.

Bu fiyatlarla yalnızca 32 GB depolama alanı elde edersiniz. 429 $ / 559 $ için 128GB'lık bir yapılandırma var. Ön siparişler bugün başlıyor ve 8. nesil iPad bu Cuma gümüş, uzay grisi ve altın renklerinde satışa sunulacak.