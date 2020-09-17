Beklendiği gibi Apple, iPhone 12'yi Time Flies etkinliği sırasında tanıtmadı, ancak yaklaşan telefonlara güç verecek olan A14 Bionic'i duyurdu. Yeni çip, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin (TSMC) 5nm sürecini temel alıyor ve gelişmiş performans ve güç verimliliği için 11,8 milyar transistör içeriyor. Buna karşılık, iPhone 11'in içindeki A13 silikon 7nm'lik bir çiptir ve 8,5 milyar transistör içerir.

iPhone 12 Pro Max Benchmark Sonuçları

Apple, A14'ün A13'ün yüzde 20 önde olduğu A12'den yaklaşık yüzde 40 daha hızlı olduğunu söylüyor.

TSMC daha önce 5nm teknolojisinin mevcut 7nm'den yaklaşık yüzde 15 daha hızlı olduğunu açıklamıştı.

Buna dayanarak, A14 Bionic'in performansta yüzde 15'lik bir artışla sonuçlanacağını tahmin edebiliriz.

Peki gerçek performans raporu ne durumda? iPhone 12 Pro Max görünüşe göre AnTuTu'da görüldü ve sonuçlar o kadar da umut verici değil.

iPhone 11 Pro Max ile karşılaştırıldığında, yeni telefon yaklaşık yüzde 9 daha iyi puanlar elde etti.

Daha da önemlisi, A14 ile çalışan iPhone 12 Pro Max, Snapdragon 865 Plus'lı telefonlar kadar bile puan alamadı.

Apple büyük olasılıkla yeni iPhone modellerini bu ayın sonunda veya Ekim ayında duyuracak ve Pro modellerinin satışları muhtemelen Kasım ayında başlayacak.

Kısacası, iPhone 12 Pro Max şu anda görünüşte geliştirme aşamasında ve Apple muhtemelen cihazı piyasaya sürmeden önce performansı daha da optimize edecek. Yine de iOS'in optimizasyonu düşünüldüğünde bu AnTuTu puanı o kadar da önemli değil.