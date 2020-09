Sony bugün, çevrimiçi olarak yayınlanan PlayStation 5 Showcase sırasında PlayStation 5 konsolunun fiyatını ve çıkış tarihini duyurdu. Konsol iki versiyonda satışa sunulacak. Disk sürücülü standart sürüm 500 $ / € 500 / ₤ 450, disk sürücüsüz Digital Edition ise 400 $ / 400 € / ₤ 360 olacak.

Sony PlayStation 5 Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Oyunları Açıklandı

Konsol 12 Kasım'dan itibaren ABD, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de satışa sunulacak. Dünyanın geri kalanı ise (Çin hariç) ürünü bir hafta sonra 19 Kasım'da alacak. Çin lansman tarihi henüz kesinleşmedi ve daha sonraki bir tarihte duyurulacak.

Sony ayrıca PlayStation 5 müşterileri için ek PlayStation Plus ile gelen PlayStation Plus Collection'ı da duyurdu. Bu özellik sayesinde PlayStation 5 oyuncuları, PlayStation Plus aboneliklerinin bir parçası olarak çeşitli PlayStation 4 oyunlarına sahip olacak. Buna God of War, The Last of Us Remastered, Uncharted 4, Battlefield 1, Monster Hunter World, Fallout 4, Final Fantasy XV, The Last Guardian, Ratchet & Clank, Infamous Second Son, Days Gone, Bloodborne, Detroit Become gibi oyunlar dahil. Human, Batman Arkham Knight, Mortal Kombat X, Persona 5, Until Dawn ve Resident Evil Biohazard da listede. Oyuncular, PlayStation 5 lansmanı sırasında tüm bu oyunları indirip oynayabilecekler.

Sony ayrıca, yeni Spider-Man Miles Morales, Call of Duty Black Ops Cold War, Deathloop, Demon's Souls gibi Haziran ayında görücüye çıkardığı bazı oyunların ek oynanış görüntülerini de gösterdi ve ayrıca Final Fantasy XVI gibi bazı yeni oyunları da sergiledi. Hogwarts Legacy, Devil May Cry 5 Special Edition ve Five Nights at Freddy's Security Breach de bu videolar arasındaydı. Sony ayrıca PlayStation 5'te çalışan Fortnite'ın bazı görüntülerini de gösterdi. Son olarak adı Ragnarok olan bir sonraki God of War oyunu için çok kısa bir teaser gösterildi.

Nihayet Sony ve Microsoft'un her iki konsolunun maliyetini ve ne zaman satışa sunulacağını ve lansman oyunlarının ne olacağına dair oldukça iyi bir fikir verdi. Bu oyunların çoğu PC'ye de geliyor, NVIDIA bugün RTX 3080'i çıkarıyor ve gelecek ay AMD'den gelecek yeni CPU ve GPU ile PC oyuncularının da dört gözle bekleyeceği çok şey var.