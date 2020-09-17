Apple bugün, dördüncü nesil Apple iPad Air'in 5nm yonga seti olan A14 Bionic'i tanıttı. İşlemci 5nm işlem düğümü kullanılarak TSMC tarafından üretilecektir. Bu çipteki transistör sayısının 11,8 milyar olacağı söyleniyor; A13 Bionic içinde 8,5 milyar vardı ve %40 daha fazla demek. Bir çipin içindeki transistör sayısı ne kadar fazlaysa, o kadar güçlü ve enerji tasarruflu olur.

Yeni A14 Çipset ve Özellikleri

A14 Bionic, karmaşık görevler için iki yüksek performanslı çekirdek ve genel işler için dört yüksek verimli çekirdek barındırıyor. Sonuç olarak 7nm A12 Bionic tarafından desteklenen önceki iPad Air'e kıyasla CPU performansında %40'lık bir gelişme var. Bu yonga seti 6,9 milyar transistörle donatılmıştı. A14 ayrıca, mümkün olan en düşük miktarda güç kullanırken maksimum performans sunan Apple'ın en yeni dört çekirdekli GPU'sunu da içeriyor. Yeni GPU, iPad Air kullanıcılarına %30 daha hızlı grafik performansı sağlıyor.

Apple, A14 Bionic ile yeni iPad Air'in, tablet fiyat aralığında en çok satan dizüstü bilgisayarla karşılaştırıldığında iki kata kadar daha hızlı grafik performansına sahip olduğuna dikkat çekiliyor. Bu, dördüncü nesil iPad Air'in karmaşık oyunları, 4K videoları ve daha fazlasını kolaylıkla halledebileceği anlamına geliyor. Ek olarak, A14 Bionic, Makine Öğrenimi için yerleştirilen sinir motoru dahil olmak üzere daha fazla teknolojiye sahip. Yonga setindeki daha hızlı sinir motoru 16 çekirdekli bir mimari barındırıyor.

Bu da A13 Bionic'te bulunan sinir motoru çekirdek sayısının iki katı. Ve 5nm A14 Bionic'in tüm 2020 iPhone 12 modellerine de güç vermesi bekleniyor. Enerji tüketimindeki potansiyel tasarrufun, Apple'ın 5G bağlantıdan kaynaklı artan güç kullanımını akarte etmesini sağlayacak.

Entegre devre içine daha fazla transistör sıkıştırmak asla bitmeyen bir iştir ve TSMC'nin önümüzdeki yıl 3nm yongaların üretimini başlatması bekleniyor.