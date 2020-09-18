Tasarım açısından Apple Watch ailesinde yıllar içinde pek bir değişiklik olmadı. Bununla birlikte, iki büyük fark var. Öncelikle Apple Watch Series 3 farklı boyutlarda geliyor. Küçük olan 38 mm ve daha büyük olan 42 mm iken, Apple Watch Series 6 40 mm ve 44 mm olarak gelir. İki milimetrelik fark kulağa çok fazla gelmese de aslında önemlidir.

Apple Watch 6 ve Apple Watch 3 Karşılaştırması

Apple Watch Series 3 çok daha küçük bir ekrana sahip ve etrafındaki kalın çerçeveler ekranı eski gösteriyor. Aslında, sadece 2 mm daha büyük bir gövdeye sahip olan Apple Watch Series 6, daha ince çerçeveleri sayesinde %30 daha büyük bir ekrana sahip.

Akıllı saat dünyasında %30 muazzam bir gelişmedir, bu da 6'nın kullanımını çok daha kolay ve bakması daha güzel hale getirir. Doğal olarak, daha büyük boyutla birlikte daha fazla piksel de sunuluyor, Apple Watch Series 6'nın çözünürlüğü Series 3'ün 312×390'ına kıyasla 368×448. Bu durum yalnızca daha fazla bilgi görmenize değil, aynı zamanda daha keskin görünmesine de olanak tanıyor.

Tasarımdan bahsetmişken, Apple Watch Series 6 ile elde ettiğiniz daha zengin malzeme ve renk seçeneklerine de değinmek zorundayız. Series 3 yalnızca alüminyum bir gövdeyle gelirken, Series 6'nız paslanmaz çelik ve titanyumdan yapılmadır. Elbette, varyasyonların işlevselliği aynıdır, sadece daha dayanıklıdır ve tabii ki daha pahalıdır.

Seri 6 ile Apple, her zamankinden daha fazla renk seçeneği ekledi. Seri 3'ün tek renkleri olan Gümüş ve Uzay Grisinin yanı sıra Seri 6, Altın, Mavi ve Apple'ın imzası olan Product RED renklerinde de geliyor. Paslanmaz çelik bir gövde seçerseniz bu kez renk olarak Graphite sunulur ancak diğer renklerin çoğunu kaybedersiniz. Aynı şey, tek Space Black ile gelen titanyum seçeneği için de geçerli.

Donanım Farkları

Ekranın dışında, Apple Watch'un donanımında da üç yıl içinde çok şey değişti. Aşağıda Watch 6'da olup Watch 3'de olmayan özellikler var:

Her zaman açık ekran

Evet, Apple Watch algoritmaları saatinize ne zaman bakmak ve ekranı açmak istediğinizi tespit etmede oldukça iyidir, böylece saati, bildirimleri vb. kontrol edebilirsiniz.

Kan oksijen satürasyonu ölçümü

Yeni Apple Watch Series 6 tarafında Apple'ın en büyük övgüsü Blood Oxygen uygulamasıdır. Ağır egzersizler sırasında hayati değerlerinizi takip etmek için önemli bir araçtır ve bu günlerde erken COVID-19 semptomlarını tespit etmek için potansiyel olarak yararlı olabilir.

Elektrokardiyogram

Bu, Apple Watch Series 3'te gözden kaçırdığınız ikinci önemli özelliktir. Apple'ın asla bahsetmediği bir özellik, şimdiden birçok hayat kurtardı.

Düşme algılama ve uluslararası acil durum çağrısı

Yine potansiyel olarak hayat kurtaran başka bir özellik. Apple Watch Series 6 ivmeölçerler düştüğünüzü tespit ederse, iyi olup olmadığınızı veya acil servislerin aranmasına ihtiyacınız olup olmadığını söylemenizi ister. Bir dakika içinde herhangi bir işlem yapmazsanız, çağrı otomatik olarak yapılır.

Gürültü izleme

Teknik olarak bunu kendi kulaklarınızla da yapabilirsiniz ancak Apple Watch Series 6'ya sahipseniz, çok gürültülü bir ortamda olduğunuzda sizi uyarır.

Hücresel bağlantı

Ek fiyat ile gelse de Series 3 ile böyle bir seçeneğiniz yok. Böylece koşuya çıkarken iPhone'unuzu evde bırakabilir ve doğrudan Apple Watch'unuzdan arama alabilirsiniz. Hatta Bluetooth kapsama alanı dışındayken bildirim almanıza ve yanıt göndermenize de olanak tanınır.