Apple Watch SE ve Apple Watch 3 Karşılaştırması

Tasarım

Tasarım açısından, ilk bakışta, her iki akıllı saat de oldukça benzer görünüyor. Apple’ın popüler dikdörtgen ekran tasarımına sahipler; ancak, boyutlarda bir fark var. Apple Watch SE, iki ekran boyutunda gelir: 40 mm ve 44 mm. Apple Watch Series 3 ise 38 mm veya 42 mm kasa boyutunda geliyor.

Apple Watch Series 3'ü Gümüş veya Uzay Grisi alüminyum kasayla satın almak mümkünken, Apple Watch SE alüminyum kasa için üç seçenek var: Altın, Gümüş ve Uzay Grisi. Kordonlara gelince, Apple Watch SE yine daha fazla seçeneğe sahip: Üst üste binen parçalar içermeyen, taktığınızda veya çıkardığınızda esneyen yeni Solo Loop, Sport Loop ve Sport Cordon seçeneği var. Kıyafetinize ve tarzınıza uyacak harika renkler.

Ekran

Burada yine en yeni Apple Watch SE kazanıyor – Apple'a göre tam olarak %30 daha büyük ekrana sahip (Apple Watch Series 3'ten). Apple Watch SE'nin çözünürlüğü yine Apple Watch Series 3'ten biraz daha büyük (daha büyük 44 mm versiyonu 368 x 448 pikseldir) bu da ekranın daha keskin olmasını sağlar. SE ayrıca, bir yürüyüşe çıktığınızda bulunduğunuz irtifa hakkında gerçek zamanlı bilgi içeren Her Zaman Açık altimetreye sahiptir.

İlginç bir bilgi verelim: Burada her iki akıllı saat de 1000 nit parlaklığa ve Retina OLED ekranlara sahipler. Ancak SE'de bulunan ekran daha fazla güç tasarrufu sağlayan bir LTPO OLED teknolojisine sahip. Bu da daha iyi pil ömrü yönetimi demek.

Yazılım ve performans

Yazılım ve performans departmanı, iki model arasındaki farkların çoğunun yoğunlaştığı yerdir.

Her iki saatte de kalp atış hızı izleme ve kalp ritmiyle ilgili bildirimler sunarken, Acil SOS ile birlikte daha yeni Apple Watch SE, bazı ek sağlık özellikler getiriyor. Düşme algılama, gürültü izleme ve uluslararası acil durum çağrısı var.

Dahası, Apple Watch SE ile Apple'ın duyurduğu yeni hizmet olan Family Setup'tan yararlanabilirsiniz. Apple Watch'u, iPhone'u olmayan çocuklarınız veya daha büyük akrabalarınız için ayarlamanıza olanak tanır.

Apple Watch Series 3'ün ayrıca uyku takibi, yeni saat yüzleri, Siri güncellemeleri ve el yıkama algılama gibi yeni özellikler getiren watchOS 7 alacağını da belirtelim.

Kan oksijen ve EKG uygulaması yok

Kan oksijen izleme veya EKG ile ilgileniyorsanız, maalesef bunları burada bulamayacaksınız çünkü bu iki modelin hiçbiri bu seçenekleri içermiyor.

S5 çipi ve S3 çipi

Performans açısından Apple Watch SE, Apple'a göre Series 3'te bulunan S3'ten 2 kata kadar daha hızlı olan daha yeni S5 yonga ile geliyor.

Harika olan şey, her iki akıllı saatin de maksimum 50 m suya daldırmaya karşı dayanıklı olmasıdır, bu da yüzmeye olanak tanır, bu nedenle yüzme turları yaparken kalp ritminizi izlemek istiyorsanız sorun olmayacak.

Pil ömrü

Apple'a göre, hem Apple Watch Series 3 hem de Apple Watch SE 18 saate kadar pil ömrüne ulaşabiliyor, bu nedenle bu kategoride net bir kazananımız yok.

Fiyat

Apple Watch SE'yi GPS sürümü için 279 ABD Doları ve GPS + Hücresel için 329 ABD Doları'ndan satın almak mümkün. Eski Apple Watch Series 3, yalnızca 199 $ 'a GPS bağlantısı ile sunuluyor.