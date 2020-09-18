Hangi Telefon İkinci Elde En İyi Satılıyor?

Gelenek devam ederse, mevcut nesil Apple iPhone modelleri, iPhone 12 serisinin lansmanını izleyen bir ay içinde değerlerinin %15'ini kaybedecek. 2019 iPhone modellerinden bahsetmişken, Decluttr'un yıllık Telefon amortisman raporu büyüleyici sonuçlar verdi:

Bir telefon ne kadar pahalı olursa, amortismanda o kadar az değer kaybediyor. Örneğin, 2018'in iPhone XS ve iPhone XS Max'i lansmanda 999 dolar ve 1.099 dolara mal oldu. Telefonlar ilk altı ayında sırasıyla %43 ve %42 değer kaybettiler. Öte yandan lansmanda 669 dolara mal olan OnePlus 7 Pro, altı ayda değerinin %63'ünü kaybetti.

Apple iPhone birimleri, diğer telefonlardan daha fazla değerini koruma eğiliminde. 900 $ veya daha fazlaya mal olan telefonlar, ilk 6 ayda ortalama değerlerinin %51'ini kaybederken, 700-899 $ arasında fiyatlandırılan telefonlar genellikle aynı süre içinde değerlerinin %56 düştüğünü görüyor. 699$ veya daha düşük bir fiyatla etiketlenen telefonlar tipik olarak değerlerinin %64 oranında düştüğünü görüyor.

Peki, büyük telefon markaları değerini ne kadar iyi koruyor?

iPhone modelleri 12 ay sonra %51 değer kaybederek 24 ay sonra ise %67 değer kaybetti.

Samsung cep telefonları, Google'ın telefonlarında olduğu gibi 12 ay (%67) ve 24 ayda (%80) değer kaybetti (Google ise sırasıyla 12 ve 24 ay sonra %69 ve %83).

Huawei'in telefonları bir yıl sonra %70 ve iki yıl sonra %81 değer kaybetti.

OnePlus modelleri, %72'lik 12 aylık bir düşüş ve iki yıllık %83'lük bir düşüşle daha da kötüleşti. Bazı modeller kısa sürede büyük bir değer kaybeder.

Samsung'un en pahalı telefonlarından biri olan Samsung Galaxy S10 5G, sadece bir yıl sonra değerinin %72'sini kaybetti.

OnePlus 5, 12 ay sonra, değerde %91 oranında çarpıcı bir düşüş yaşadı.

Decluttr raporunda, Apple ilk 12 ayda en düşük değer kaybeden telefon oldu (%51) ve zirvedeki yerini korudu. Tüm cep telefonları 24 ayda ortalama %67 değer kaybediyor.