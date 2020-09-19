iPad Air 4 birçok renkle gelir. Bunlardan ikisi alışılmış klasik Uzay Grisi ve Gümüş renkleridir. Bunun ötesinde, Apple'ın renkli iPad Air 4 için seçtiği harika yeni renkler var. Hadi bu yeni renklere bir göz atalım!

Apple iPad Air 4'ün Tüm Yeni Renkleri

Pembe Altın iPad Air 4

Rose Gold geri döndü! Tabii "Rose Gold ne zaman gitmişti?" diye de düşünebilirsiniz. Son Apple cihazlarının tümü normal Gold renginde geldiler. Zira Rose Gold'u kadınsı kılan pembe bir tonu var. Bu durum yeni iPhone 12'nin de Rose Gold ile geleceğine dair bir ipucu olabilir.

Yeşil iPad Air 4

Apple, iPad Air 4 yeşile süslü bir isim vermedi, ancak bu renk standart yeşilden çok uzak. Çok açık yeşil bir renktir, hatta "havadar yeşil" bile diyebiliriz. iPhone 11 Pro'nun derin yeşil rengine hiç benzer değil. iPhone 11’in süt yeşilini dahi andırmıyor.

Dolayısıyla iPad Air 4'ün benzersiz bir yeşil rengi olduğunu söyleyebiliriz. Bu rengin uzun bir süre tekrar görünmeyeceğini ve eşsiz kalacağını düşünüyoruz.

Gök Mavisi iPad Air 4

iPad Air'e özel son renk Sky Blue'dur. Tıpkı diğer ikisi gibi, çok ince ve aslında maviden çok gümüşe daha yakın görünüyor. Yine de, belirgin şekilde mavidir ve bu iPad'in adı düşünüldüğünde muhtemelen ona en uygun renktir. Sky Blue, Apple'ın tanıtımda en çok gurur duyduğu renk oldu ve haklı bir nedeni var gibi. Farklı ama yine de zarif bir renk ve hem profesyonel bir ortama hem de eve kolayca uyum sağlıyor.