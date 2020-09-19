En son Apple Watch'lar artık mevcut ve Watch Series 6 yeni S6 çift çekirdekli işlemci, bir kan oksijen sensörü, EKG izleme, ultra geniş bant teknolojisi ve Watch 5'in her zaman açık ekran özelliğine sahip. Bununla beraber Watch SE bu özelliklerden hiçbirine sahip değil.

Apple Watch SE'de Her Zaman Açık Ekran Var mı?

Bunun yerine cihaz Series 5'in S5 çipinden güç alır ve Series 6 ile yalnızca ivmeölçer, jiroskop, her zaman açık altimetre, düşme algılama, uyku izleme ve acil SOS gibi temel özellikleri paylaşır. Her iki yeni saat de aynı ekrana ve çözünürlüğe sahip ve ayrıca suya dayanıklı.

Watch SE, watchOS 7'yi çalıştırır ve ayrıca yeni Solo ve Braided loop dahil tüm Apple Watch kayışlarıyla uyumludur.

279 dolardan başlayan Watch SE, temel konfigürasyonda 399 dolara mal olan Series 6'dan çok daha ucuz.

Apple Watch SE neden Her Zaman Açık ekrana sahip değil?

Her zaman açık ekran Series 5'in öne çıkan özelliklerinden biriydi ve uygun fiyatlı modelde eksik olması bazı potansiyel alıcılar için caydırıcı olması için böyle kararlaştırıldı.

Bu modda saat her zaman görünür ve aynı zamanda en son açılan aktif uygulama ve saat kadranı ekrandadır.