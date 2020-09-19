iOS 14'te Widget eklemek ve silmek için düzenleme moduna girmelisiniz. iPhone ana ekranınızda herhangi bir boş alana uzunca basarak ve ardından "+" işaretine dokunarak, hem Apple uygulamaları hem de üçüncü taraf uygulamalar için nelerin mevcut olduğunu kontrol edebilirsiniz.

iOS 14 Widget'ları Hakkında Her Şey

iOS 14'te yeni bir ana ekran widget'ı nasıl eklenir:

Ana ekranınızdaki herhangi bir boş alana dokunup basılı tutun (uzun basın) (ayrıca bir uygulama simgesine uzun süre basabilir ve "Ana ekranı düzenle" seçeneğini seçebilirsiniz)

Ekranınızın sağ köşesindeki "+" simgesine dokunun

iOS 14'te tüm mevcut widget'ların bir listesini göreceksiniz

Listede ilerleyin veya widget'ı olup olmadığını görmek için bir uygulama arayın

Bir widget seçin, sağa kaydırmak size farklı boyut seçenekleri sunar

Bundan sonra, "Widget Ekle" ye dokunun

Widget'ı ana ekranınızda en iyi şekilde konumlandırmak için sürükleyin

iOS 14'te Widget nasıl kaldırılır?

Kaldırmak istediğiniz widget'a dokunun ve basılı tutun (uzun basın)

Kırmızı "Widget'ı Kaldır" işareti çıkar

Bunu "Ana Ekranı Düzenle" seçeneğinden de yapabilirsiniz: widget'ın sol köşesindeki eksi işaretini basmanız yeterlidir

Yeni iOS 14 widget'larını taşıma

iPhone'unuzun görünümünü ve hissini daha iyi düzenlemek için bu yeni widget'ları ana ekranınızda istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.

Yeni iOS 14 widget'larını şu şekilde taşıyabilirsiniz:

Taşımak istediğiniz widget'a dokunun ve basılı tutun

İstediğiniz yere sürükleyin ve istediğiniz şekilde konumlandırın

Akıllı Yığın widget'ları

iOS 14'ün harika bir yeni özelliği, Akıllı Yığın pencere özelliğidir. Akıllı Yığın'daki widget'lar, size gün boyunca en alakalı bilgileri göstermek için otomatik olarak yenilenir.

Smart Stack widget'ını şu şekilde ekleyebilirsiniz:

Ana ekranınızdaki herhangi bir boş alana uzun basın

Ekranınızın sağ köşesindeki "+" simgesine dokunun

Smart Stack'e / Akıllı Yığın'a ulaşana kadar aşağı kaydırın

Üzerine ve ardından "Widget Ekle" ye dokunun

Şimdi ekranınızda istediğiniz yere hareket ettirebilirsiniz

Aynı boyutta 10 adede kadar widget'ı üst üste yığarak kendi Akıllı Yığın widget'ınızı da oluşturabilirsiniz. Ek olarak, uzun basıp "Yığını Düzenle" yi seçerek yığındaki widget'ları kaldırabilirsiniz.