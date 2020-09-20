Daha önce iPhone 12'nin 649 dolardan başlayacağı, yani iPhone 11'den 50 dolar daha ucuz olacağı söylendi. Beklenti heyecan verici olsa da kulağa biraz inanılmaz gelmişti. Sonuçta yeni modeller genelde yükseltmelerle geliyor ve Apple en küçük yükseltmeyi dahi fiyat artışı olarak değerlendiren bir marka.

iPhone 12, iPhone 11'den Daha Pahalı Olacak

Bundan kısa bir süre sonra iPhone 12'nin başlangıç ​​fiyatının 699 ila 749 dolar arasında bir yerde olabileceğini iddia eden bir rapor ortaya çıkmıştı.

Bir Weibo haber sitesi artık üst aralığın yani 749 dolaylarının daha olası olduğunu gösteriyor. Apple en son modellerine EarPods ve şarj cihazlarını dahil etmeyecek. Bu aksesuarların çıkarılmasının şirketin iPhone 12'nin fiyatını iPhone 11'ler ile aynı tutmasına yardımcı olacağı düşünülüyor. Ancak günün sonunda iPhone 12'ye harcanan para tüketiciler için artacak.

Görünüşe göre iPhone 12 için malzeme listesinin maliyeti, muhtemelen 5G bileşenleri ve OLED ekran nedeniyle, iPhone 11'e kıyasla 50 dolar daha fazla. Hesabı yaparsanız, bu 749 $'lık bir başlangıç ​​fiyatına eşit demektir.

Aynı bilgi sızıntısı, Apple tedarikçilerinin muhtemelen 80 milyon iPhone 12 üretim hedefini karşılayamayacağını da yineliyor. Zira şirket bu yıl yeni modellerden 80 milyon adet satmayı umuyordu. Arz tahmini şimdilerde 6 ila 10 milyon birimin altına düştüğünden bu durum iPhone hayranları için kötü haber demek.

Apple, iPhone 12'ye güç verecek A14 yongasını çoktan tanıttı ve sızdırılan kıyaslama puanları, performans kazanımlarının iPhone 11'e kıyasla çok büyük olmayacağını gösteriyor. Üst düzey varyantların LiDar sensörü ile gelmesi bekleniyor ve potansiyel alıcıların bu özelliğe dair heyecanlandırılması amaçlanıyor.

iPhone 12 5G özellikli ilk Apple akıllı telefon olacağı için hala iPhone 6 satış seviyelerine ulaşma şansı var.