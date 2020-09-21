Epic, Apple'ın uygulama dağıtımı ve uygulama içi ödeme işlemlerinde tekelci olduğunu söylüyor. Epic, mahkemede Apple'ın uygulama dağıtımı üzerindeki tam kontrolünü tartışmaya açmadığını ve bu monopolisini sürdürmek için kısıtlamalar getirdiğinden şikayetçi oldu.

Epic Games'e Göre Apple Monopolist ve Yalancı

Epic, popüler Fortnite oyununu App Store'dan indirenlere ekranda doğrudan geliştiriciye uygulama içi ödeme yapma seçeneği sununca Apple oyunu App Store'dan hızlıca atmıştı ve de Epic'i iOS'dan çıkarmıştı. Hatta macOS geliştirici hesapları dahi durduruldu. Epic, hakimin Apple'ın oyununa, Unreal Engine oyun motoruna ve geliştiricinin kendisine karşı yukarıda belirtilen eylemleri gerçekleştirmesini engellemesini sağlamak için mahkemelere başvurdu.

Cuma günü Epic, Apple'a karşı ihtiyati tedbir talebini destekleyen bir brifing sundu. Dosyada Epic, Epic'i kötü bir aktör olarak resmetmeyi amaçlayan bir dizi "yarı gerçeklere ve açık yanlışlara" dikkat çekti. Örneğin Apple, Epic'in Fortnite'tan uygulama içi ödemeleri kaldırdığını iddia etmişti. Geliştirici bunun yanlış olduğunu söyledi ve Epic'in iki ödemeyi de doğrudan yan yana sunduğunu belirtti. Epic, bu nedenle Apple'ın yalancı olduğunu belirtti.

Apple'a göre Fortnite Güvenlik Riski İçeriyor

Apple ayrıca Epic'in 13 Ağustos sürümünün güvenlik riskleri içerdiğini iddia ediyor. Epic, Apple'ın bu güvenlik risklerinin var olduğuna dair herhangi bir kanıt gösteremediğini ekledi. Epic ayrıca, Apple'ın Fortnite'a olan ilginin azalmasını yeniden canlandırmanın yolu olarak kendisine karşı yasal işlem başlattığı iddiasının doğru olmadığına dikkat çekti. Epic, mahkeme belgesinde Apple'ın Ekim 2019 ile Temmuz 2020 arasında Fortnite ilgisinde %70'lik bir düşüş olduğunu iddia ettiğine işaret ederek, Apple'ın Google arama hacimlerine bakarak bu sonuca vardığını ve bir kez daha yanıldığını söyledi. Epic'e göre ilgi tam aksine artıyor.

Epic mahkemeye "Apple’ın davranışının hukuka aykırı olduğunu duruşmada göstermeyi dört gözle beklediğini" söyledi. Bu arada geliştirici, mahkemenin talep edilen tedbir kararını vermesi gerektiğini söylüyor. Epic, ihtiyati tedbir olmaksızın, onarılamaz bir zarara uğrayacağını söylüyor; Apple ise oyun geliştiricisinin kendi uygulama içi ödeme platformuna bağlantı sunarak aslında kendi sorununu kendi yarattığını belirterek argümanları görmezden geliyor. Apple, çözümün Epic'in elinde olduğunu söylüyor. Tek yapması gereken bu bağlantıyı kaldırmak.