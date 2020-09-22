Royole, katlanabilir bir akıllı telefonu piyasaya süren ilk şirketti. Daha popüler rakipleri Samsung veya Huawei'in çok ötesinde olmasına rağmen Çin pazarına özel kalmayı seçti ve ilk cihazı Çin dışında neredeyse bilinmedi. Şimdiyse yenilendi!

Dünyanın İlk Katlanabilir Telefonu Yenilendi: Flexpai 2

Royole bugün ikinci cihazı tanıttı ve şimdi daha iyi bir menteşe, daha büyük diyagonal ve hoş bir fiyat etiketine sahip gelişmiş ekranla geliyor – Royole Flexpai 2 ile tanışın.

Royole Flexpai 2, iyileştirilmiş menteşe ile geliyor ve fiyatı 1.500 $'ın altında olacak.

Şirketin CEO'su Bill Liu yeni katlanır ekranı ilk kez Mart etkinliğinde tanıtmıştı. Şimdi Royole Flexpai 2'yi Mate Xs veya Galaxy Z Fold karşısına yerleştiren tüm özellikleri, fiyatı ve diğer detayları biliyoruz.

Bazı teknik özellikler zaten biliniyordu. Bunlar Snapdragon 865, UFS3.0 depolama ve LPDDR5 RAM'dir. Şimdi kapasite de ortaya çıktı – bir varyant 8/256 GB, diğeri 12/512 GB olacak ve ikisi de satışa hazır.

Ekran, Royole için büyük bir gelişme. Flexpai 2, menteşe 180 dereceye geldiğinde çift ekranlı bir akıllı telefon haline gelen dışa doğru katlanan bir panele sahip. Şirket, teknolojisine Cicada Wing 3S adını veriyor ve "ayna gibi pürüzsüz" diyor. 1,8 milyondan fazla katlamadah sonra bile hiçbir kırışma olmuyor.

Teknik açıdan, 4:3 oranına ve 1440p çözünürlüğe sahip 7,8 inçlik katlanmamış bir panelden bahsediyoruz. Katlandığında, ön taraf 16:9 5.5 inç ekrana dönüşürken arkadaki yer 16:10 oranında 5,4 ekrana dönüşüyor.

Royole Flexpai 2, Android 10 tabanlı kendi özel arayüzüne sahip. WaterOS 2.0 olarak adlandırılır ve katlanabilir cihazı harika bir iş cihazı haline getiren çoklu görev özellikleri sunar.

Kamera Özellikleri

Sol tarafta da dört kamera var. Bunlardan ilki, 116 derece FoV ile 16 MP ultra geniş açılı bir lens, ardından 3x optik yakınlaştırmalı 8 MP telefoto mercek, onun da ardından f / 1.9 diyaframlı 6P bir kamera var. Ana kamera 64 MP'dir ve 1,72 inç sensör sunar. Dördüncü kamera selfie çekimleri için 32 MP özel portre lenstir.

Kamera uygulamasında karşıdaki kişi ikincil ekranda kendine bakabiliyor.

Telefon 5G bağlantısını destekler ve hem SA hem de NSA ağlarında, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 sunar. 18 W'ta QC 4.0 hızlı şarj özellikli 4,450 mAh pil için USB-C 3.1 bağlantı noktası sunuluyor.

Royole Flexpai 2, 25 Eylül'den itibaren JD.com'da ve şirketin kendi web sitesinde satışa sunulacak. Gümüş, Siyah veya Altın olarak sunulan, iki fiyat etiketine sahip – 8/256 GB varyantı 9.988 CNY (1.470 $ / 1.250 €) ve 12/512 GB varyantı 11.588 CNY (1.700 $ / 1.450 €) olacak.