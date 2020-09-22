iOS 14, birçok değişikliğin yanı sıra özellikle iOS ve iPad OS cihazların ana ekranlarında yapılan kozmetik ve işlevsel yeniliklerle birlikte geçen hafta resmi olarak piyasaya sürüldü. Bir haftadan kısa bir süre sonra Apple, iOS 14.2 Public Beta sürümüyle birlikte aşamalı güncelleme yayımlama planını uygulamaya başladı.

iOS ve iPad OS 14.2 Açık Beta Değişikliği

Beta şimdi bir Apple ID ve uyumlu iPhone ya da iPad cihazı üzerinden herkese açıldı. iOS 14.2, Shazam’ın (Apple tarafından yeni satın alınan) müzik tanıma yeteneklerini Denetim Merkezi’ne entegre ediyor. Bu özellik Müzik Tanıma adı altında sunuluyor. Shazam, ortamda çalmakta olan müziği bilmenize izin verir ve ayrıca uygulamalarda çalan müziği de öğrenebilirsiniz.

Ayrıca, müzik yokken çalmak isteyebileceğiniz, yakın zamanda çalınan müziği görüntüleyen "Şimdi Yürütülüyor" widget'ı da Denetim Merkezi'nde var. AirPlay için sunulan yeni arayüz ise birden çok AirPlay 2 cihazına bağlanmayı kolaylaştırıyor.

Son olarak, yeni bir "Kişi algılama" özelliği var. Bir kişinin sizden ne kadar uzakta durduğunu tahmin etmek için kamerayı kullanıyorsunuz – günümüzün sosyal açıdan uzaklaşmış toplumunda şık bir araç diyebiliriz.