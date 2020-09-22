Apple’ın iPhone 12 serisi geliyor ve Ekim ayında çıkması bekleniyor. Yeni bir bilgi sızıntısı, yaklaşan giriş seviyesi 5,4 inç iPhone'un "iPhone 12 mini" olarak adlandırılacağını iddia ediyor. Sızıntıyı yapan kişi, başlangıçta "iPhone 12 Max" olarak adlandırıldığı düşünülen telefonun yalnızca "iPhone 12" olarak adlandırılacağını iddia etti.

iPhone 12 mini Geliyor!

Bu yıl dört yeni iPhone'un gelmesi beklenirken, Apple'ın seriye en az bir yeni isim bulması gerekecek. Apple, hem iPad hem de Mac bilgisayar serilerinde ‘mini’yi kullandı – ve 2004 ve 2005’ten itibaren başlayan iPod mini ismini herkes bilir. Daha büyük iPhone 11'lerde kullanılmış olan "Pro" ve "Pro Max" sonekleri ise (iddia edildiği gibi 6,1 inç ve 6,7 inç ekranlarla gelecekler) korunacak.

Apple’ın yeni iPhone'ları 5G desteğiyle geliyor ve şirketin 5nm'li ilk yonga seti olan A14 tarafından destekleniyor. Yonga setinin ilk karşılaştırmalarına göre, performans kazanımlarının artımlı olduğu (görece az) ancak daha iyi pil performansı vermesi gerektiği görülüyor.

Önceki raporlara göre – tüm yeni iPhone'lar 60Hz yenileme hızına sahip OLED ekranlarla gelecek ve en üste daha fazla durum simgesi sığmasına olanak tanıyan daha küçük çentikleri olacak. Apple Watch Series 5'in de işaret ettiği gibi, yeni iPhone serisinde kutuda herhangi bir şarj veya EarPods aksesuarları bulunmayabilir. Apple'a göre bu hamle elektronik atıkları azaltmak için yapılıyor ancak bize sorarsanız sadece karlılığı artırmak için!