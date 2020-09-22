Piyasaya sürülmemiş OnePlus 8T 5G Amazon.de'de 693,18 € fiyatla kısa bir süre için listelendi. Ekran görüntüsü aşağıdadır. 12 GB bellek ve 256 GB dahili depolama alanı ile muhtemelen birinci sınıf bir konfigürasyon sunulacak.

OnePlus 8T 5G Fiyatı ve Özellikleri

Bu nedenle, bu OnePlus 8T 5G varyantının Almanya'da 699 € 'luk tavsiye edilen fiyatla piyasaya sürülmesi muhtemel görünüyor, bu durumda 8GB RAM ve 128GB yerel depolaması olan giriş seviyesi model 599 €'ya mal olabilir. Bunlar OnePlus 8 5G'nin başlangıç ​​fiyatıyla eşleşiyor.

Sonuç olarak, OnePlus 8T 5G, bu yılın başlarında tanıtılan 6.55 inçlik telefondan biraz daha ucuz olmasa da, 2019'un 599 € fiyatlı ve 5G bağlantısı olmadan gelen OnePlus 7T ile eşleşecek. Dolayısıyla uygun fiyatlı bir amiral gemisi olacak.

Amazon çıkış tarihi olarak 20 Ekim'i işareti etti.

Daha iyi ekran, daha büyük pil, daha geniş kamera

İki güvenilir kaynak, OnePlus 8T 5G'nin tüm teknik özelliklerini zaten ayrıntılı olarak açıklasa da, üçüncü bir kaynaktan onay almak her zaman güzel. OnePlus 8'deki 90Hz ekranla aynı 6.55 inç boyuta sahip 120Hz AMOLED ekran, 65W Warp Charge teknolojisini destekleyen geniş 4.500mAh batarya ile sunulacak.

Amazon herhangi bir ürün görüntüsü paylaşmasa da, 8T'nin arkasındaki kamera modülünün farklı görüneceği ortada. 8 ve 8 Pro 48 MP birincil görüntüleme sensörünü 16 MP ile birleştirmişti. Ayrıca ultra geniş açılı lens, 5MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü sunmuştu.