Android 11'in akıllı telefonlar için piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra, Google şimdi TV'ler için Android 11'i piyasaya sürüyor. Mobil cihazlar için Android 11 özelliklerinin çoğu, özel olarak TV'lere uyarlanmış diğer uygulamalarla birlikte burada da bulunacak.

Android 11, TV'ler İçin Geliyor

Google, bellek yönetimini içeren performans iyileştirmeleri gibi kendine özgü Android 11 özelliklerinden bahsetti. Tek seferlik geçici izinler Android 11'in odak noktasındaydı ve TV'ler için de aynısı sunuluyor. Dolayısıyla mahremiyet de göz ardı edilmemiş. Uzak alan mikrofonu içeren TV'lerle daha iyi entegrasyon için fiziksel mikrofonu sessize alma düğmeleri için bir framework de eklenmiş.

Multimedya iyileştirmeleri söz konusu olduğunda, Google Otomatik Düşük Gecikme Modu ve düşük gecikmeli ortam kod çözme özelliğini şimdi TV'lere getiriyor. Güncellenmiş medya CAS'lı Tuner Framework ve HDMI CEC'in HAL uygulamasına yönelik uzantılar da yeni özellikler arasında.

Hareketsizlik istemleri, uyandırma tuşları ve sistem güncellemeleri için sessiz önyükleme modu gibi detaylar tüm Android 11'li TV'lerde olacak. Ancak tartışmasız en önemli iyileştirmelerden biri Google'ın Stadia platformuna abone olan herkes için şart olan oyun kumandalarına verilen daha geniş destek olmuş.

Google, yeni Android 11'i önümüzdeki aylarda tüketicilere sunmak için TV üreticileriyle yakın şekilde çalıştığını söylüyor.