İster yalnızca Bitcoin'e isterse çok sayıda kripto paraya sahip olun elinizin altındaki iPhone'dan bunları çok kolay bir şekilde takip edebilirsiniz. Aşağıda iPhone için en iyi kripto para portföy uygulaması nedir sorusunu yanıtladık.

iPhone İçin En İyi Kripto Para Portföy Uygulaması

Kripto para marketi her saat hatta her saniye hızlıca değişen ve farklılaşan bir pazar. Dolayısıyla henüz olgunlaşma aşamasında. Böyle bir pazarda hızlı davranmanın hayati önem taşıdığı durumlar olabilir. En iyi kripto para portföy uygulamasından birini kullanarak siz de bu yarışa ayak uydurabilirsiniz.

Coinbase

Bitcoin, Ethereum ve Litecoin fiyatlarını izleyebileceğiniz ve fiyat değişiklikleri için alarmlar kurabileceğiniz en popüler iPhone kripto para portföy uygulaması.

Delta

Delta oldukça hızlı bir arayüze sahip bir başka kripto portföy para uygulaması. Binlerce kripto parayı takip edebiliyor ve satın aldıklarınızı hızlıca portföye ekleyebiliyorsunuz. Türk lirasını destekliyor. Ayrıca sade koyu bir arayüze sahip olması önemli bir artı.

Crypto Pro

Yalnızca iOS için yayımlanması yönüyle dikkat çeken Crypto Pro uygulaması iPhone için sunulan en iddialı kripto para portföy uygulamalarından biri. Bu uygulama ile iPhone ve iPad'inizde kripto para fiyatlarını, haberleri, uyarıları ve portföyünüzü takip edebilirsiniz. Ayarlar sekmesinde Hatalar ve İstekler için bir destek penceresi de var. Uygulama Apple Watch için de sunuluyor ve geliştiricileri herhangi bir kişisel veri toplamadıklarını söylüyor.

Coin Stats

Bitcoin ve altcoin yatırımlarınızı takip etmek ve tüm ilgili güncellemeleri almak istiyorsanız, Coin Stats sizin için ideal bir uygulama olacaktır. Bu uygulama ile 1000'den fazla kripto para birimindeki fiyat verilerini anında görüntüleyebilirsiniz. Uygulama 30 fiat para birimi arasından seçim yapmanıza ve 20'den fazla borsa için alarm kurmanıza izin veriyor.