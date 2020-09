Samsung, yeni S20 serisinde Galaxy S10e'nin halefini terk etmiş görünüyordu ancak işler pek de öyle ilerlememiş gibi. Şimdilerde Galaxy S20 FE (Fan Edition) ortaya çıktı. Peki Samsung Galaxy S20 FE ve Galaxy S20 karşılaştırmasında cihazların farkları neler?

Samsung Galaxy S20 FE ve Galaxy S20 Farkları

Samsung Galaxy S20 FE ve Galaxy S20 hızlı karşılaştırması:

6,5" FHD + Super AMOLED (407 PPI) | 6,2" QHD + Dynamic AMOLED (566 PPI)

6 GB | 12 GB RAM

12 MP geniş + 12 MP ultra geniş + 8 MP telefoto (3x optik yakınlaştırma) | 12 MP geniş + 64 MP ikincil + 12 MP ultra geniş

32 MP | 10 MP ön kamera

4.500 mAh | 4.000 mAh pil

699 $ | 999,99 $

Tasarım ve ekran

S20'de kullanılan kavisli panelin aksine, Galaxy S20 FE'de düz bir cihaz görüyoruz. Bu karar, S20 FE için daha büyük çerçevelere ve genel olarak daha az rafine bir tasarıma yol açmış.

Her iki ekranın boyutu ve çözünürlüğü de farklıdır. 6.2 inç yerine 6.5 inç ekranın yanı sıra piksel sayısı da iki telefon arasında çok farklı (566'ya karşı 407 PPI.) Neyse ki Galaxy S20 FE'nin 120 Hz ekran yenileme hızı bu farkı önemsizleştiriyor. Yine de 6.2 inç bir ekranın fazlasıyla küçük ve kompakt olduğunu söyleyelim.

Yazılım ve performans

Galaxy S20 FE, büyük kardeşi S20 ile aynı donanım platformunu kullanıyor. Aynı Snapdragon 865 sekiz çekirdekli CPU, Adreno 650 GPU var. Ne yazık ki, RAM miktarı S20'nin sahip olduğunun tam olarak yarısı. 6 GB RAM'e karşı 12 GB'tan bahsediyoruz. Ancak belirli pazarlarda 8 GB / 256 GB sürümü de mevcut. Çok büyük bir fark gibi görünebilir, ancak gerçek hayattaki senaryolarda, performansta bir fark görmeyeceksiniz.

Her iki telefon da 128GB dahili depolama alanına sahip ve her ikisi de microSD kart yuvasına sahip. Yazılım platformu her iki cihazda da aynıdır – Samsung'un OneUI 2.5'i üstte ve altta Android 10. Galaxy S20 FE, ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısının yanı sıra normal Galaxy S20'nin IP68 su ve toz korumasına sahip.

Kamera

Kamera yapılandırması, iki model arasındaki diğer büyük fark. Galaxy S20 FE'nin 12 MP birincil sensör, 12 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 8 MP telefoto birimine sahip. Normal Galaxy S20 ayrıca üçlü kamera sistemine sahiptir ancak gerçek bir telefoto lensi yoktur. İkincil 64MP kamera, bazı yazılım sihirbazlarının yardımıyla bu görevleri üstleniyor.

Galaxy S20 FE'deki özçekim kamerası 32 MP'lik bir lensken, normal Galaxy S20'de 10 MP'lik bir sensöre sahibiz.

Batarya

Galaxy S20 FE, normal Galaxy S20'nin 4.000mAh piline kıyasla 4.500mAh gibi daha büyük bir pile sahip. S20 FE 6.5 inçlik ekranı ile önemli ölçüde daha büyük olduğundan, kapasitede artış olması normal. Bunun daha iyi bir batarya ömrü anlamına gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

S20 FE'nin hızlı şarj yetenekleri, orijinal Galaxy S20'nin 25W kablolu hızlı şarj desteğiyle eşleşiyor ancak perakende kutusunda 15 W şarj cihazı var, bu da özelliği tam olarak kullanmak için ek bir hızlı şarj cihazı satın almanız gerektiği anlamına geliyor.

Fiyat

Samsung Galaxy S20, 1000 dolarlık fiyat etiketi ile piyasaya sürüldü ve Galaxy S20 FE'nin var olmasının temel nedeni daha düşük fiyatıdır. Samsung S20 FE, 699 dolardır. Bizce buradaki kesin kazanan daha büyük ekran boyutu ve S20'nin performansıyla S20 FE oluyor.