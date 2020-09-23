Yeni Xiaomi Mi cihazlar artık resmi oldu. Xiaomi, 30 Eylül'de 14:00 CEST saatinde gerçekleşecek çevrimiçi bir etkinlikte Mi 10T akıllı telefon ailesini duyuracağını açıkladı.

Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro, ve Mi 10T Lite Çıkış Tarihi Açıklandı

Mi 10T, Mi 10T Pro ve Mi 10T Lite'ın duyuruda tanıtılması bekleniyor, bunlardan ikincisi yeni duyurulan Snapdragon 750G yonga seti ile gelecek ve Xiaomi'nin de söylediği gibi 300 €'nun altında bir fiyata sahip olacak.

Mi 10T Pro'nun 144 Hz LCD ekrana, büyük bir bataryaya ve 108 MP ana kameraya sahip olduğu söyleniyor. Pro olmayan Mi 10T ise bunu 64 MP sensörle değiştirecek.

Telefonlar kutudan MIUI 12'yi çıkaracak ve Android 11 olmasını çok istesek de, muhtemelen bunun için çok erken olacak. Bu yüzden arayüzün altında Android 10 görürseniz şaşırmayın.

Mi 10T'nin 499 Euro'ya mal olacağı iddia edilirken, Mi 10T Pro'nun 599 Euro'dan satılması bekleniyor. Her ikisinin de dümeninde Snapdragon 865 olacak.