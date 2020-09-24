Daha önce söylendiği gibi, Samsung Galaxy S21 ailesindeki ortanca çocuk olan S21+ veya Samsung her ne diyorsa, selefi S20+'dan daha büyük bir bataryaya sahip olacak. Şimdiye kadarki raporlar, S20+ üzerindeki 4500mAh'lik pil ile karşılaştırıldığında S21+ için 4800mAh'lik bir bataryaya işaret ediyordu (aynı kapasite Note 20 Ultra'da var).

Galaxy S21+ Pil ve Performans Özellikleri

Kore ajansından bir pil sertifikası fotoğrafı Mysmartprice tarafından ortaya çıkarıldı ve bize EB-BG996ABY'nin (SM-G996 veya S21+ adı) gerçekten daha büyük bir kapasiteye sahip olacağını doğruluyor.

Ancak aynı sertifika başvurusunda Galaxy S21 ve S21 Ultra'nın önceki modellerle aynı 4000mAh ve 5000mAh kapasitelere sahip olacağını da gösteriyor. Bununla birlikte, S21'in 1080p ekranla gelmesi bekleniyor, bu nedenle yeni yonga setlerini taşıyacakları göz önüne alındığında, serinin tamamında bir pil ömrü artışı olabilir.

Bu yonga setlerinden biri olan Exynos 2100, Geekbench'e sızdı, Samsung SM-G996B olarak adlandırılan bir cihaz yüksek puanlar aldı. Bu cihaz küresel Galaxy S21+ sürümüdür ve yeni Exynos ile geliyor. Bu da büyük olasılıkla yeni Apple A14 ve yaklaşan Snapdragon 875 ile aynı 5nm işlemiyle üretiliyor.

Samsung'un Note 20 Ultra'da kullandığı LTPO uyarlanabilir yenileme görüntüleme teknolojisi S21 serisinde olursa S21+ modelinin pil ömrü önemli ölçüde artabilir.

Telefon ayrıca 8GB RAM ile listelenmiş ve en yüksek işlem hızı 2.2GHz olarak verilmiş, ancak bir mühendislik versiyonu olduğundan performans daha da artabilir.