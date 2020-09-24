COVID-19 günlük hayatımızın bir parçası haline geldi ve seyahat en çok etkilediği alanlardan biri. İşte bu nedenle Google, mobil cihazlarda Haritalar platformu için yeni bir navigasyon sekmesi sunuyor – bu sekme, virüs bulaşma oranı hakkında önemli bilgiler veriyor.

Google Haritalar Şimdi COVID Navigasyon Haritasına Sahip

Google Haritalar'ı açıp profil resminin hemen altındaki Sekme düğmesine dokunarak, “COVID-19 Bilgisi” adında yeni bir sekmeye ulaşacaksınız. Ardından100.000 kişi başına yeni koronavirüs vakalarının yedi günlük ortalama verilerini göreceksiniz. Bunlar uygun renk kodlamasıyla gösteriliyor.

Veriler, Google Haritalar'ın desteklediği 220 ülke ve bölgenin tümü için mevcuttur ve mevcut olduğu yerlerde eyaletler, iller, ilçeler ve şehirler hakkında ayrıntılı bilgiler verilir.

Johns Hopkins Üniversitesi, New York Times ve Wikipedia gibi kamuya açık kaynaklardan toplanmış veriler kullanılıyor. Google, bunun Arama motorunda gösterilen verilerle aynı olduğunu, ancak artık Haritalar uygulamasına da aktarıldığını ekliyor.