Samsung, geçtiğimiz hafta yeni Galaxy F serisini tanıttı ve bugün Hintli e-ticaret devi Flipkart, Galaxy F41'in 8 Ekim'de saat 17:30'da IST saatinde F serisindeki ilk akıllı telefon olarak tanıtılacağını açıkladı.

Samsung Galaxy F41 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Flipkart'ta açılan Galaxy F41 tanıtım sayfası da akıllı telefonun tasarımını ortaya koyuyor ve birkaç özelliği onaylıyor: sAMOLED Infinity-U ekran, üçlü arka kameralar, parmak izi okuyucu ve 6.000 mAh pil var.

Galaxy F41'in diğer özelliklerinin geri kalanı henüz resmi olarak onaylanmadı, ancak kullanım kılavuzu çift hoparlör içereceğini ve üçlü kamera kurulumundaki kameralardan birinin ultra geniş açılı lense sahip olacağını gösterdi.

Galaxy F41 ayrıca bir Exynos 9611 SoC ve 6GB RAM ile Geekbench'te görüldü. İki depolama çeşidi ve üç renk seçeneğine sahip yeniden markalanmış bir Galaxy M31 olduğu görülüyor. Ancak Galaxy M31 dörtlü arka kameraya sahipken, F41'de bir tane daha az olduğunu belirtmekte fayda var.

Samsung Galaxy F41 hakkında daha fazla ayrıntı, duyurusuna yaklaştıkça ortaya çıkacak.