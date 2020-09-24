Ağustos ayında FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi), Samsung'un Galaxy Watch 3 ve Watch Active 2'yi EKG aktivasyonu konusunda onayladı. ancak Güney Koreli şirketin bu özelliği akıllı saatlerine getirmesi bir aydan fazla sürdü.

Samsung Galaxy Watch 3 ve Watch Active 2 İçin ECG Özelliği Etkinleştirildi

İki akıllı saatten herhangi birini kullananlar, 23 Eylül'den itibaren EKG (elektrokardiyogram) okumalarından yararlanabilecekler. Ancak, kullanılabilirlik pazara göre değişebilir, bu nedenle yeni özelliği henüz görmüyorsanız, birkaç gün daha beklemeniz gerekebilir.

Android 7.0 veya daha yenisini çalıştıran uyumlu bir Galaxy akıllı telefona bağlandığında EKG özelliklerinin Samsung Sağlık Monitörü uygulaması aracılığıyla kullanılabileceğini belirtelim.

EKG etkinleştirildiğinde, uygulama Atriyal Fibrilasyon belirtilerini tararken akıllı saatiniz kalp ritminizi takip edebiliyor ve herhangi bir düzensizliği keşfedebiliyor.

Samsung, atriyal fibrilasyon dışında bilinen aritmileri olan veya 22 yaşın altındaki kullanıcıların EKG Monitör uygulamasını kullanmasını önermemektedir. Şu anda bu özellik yalnızca Samsung Galaxy Watch 3 ve Watch Active 2'de mevcuttur.