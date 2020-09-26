Hassas hedefleme veya kontrol gerektiren mobil oyunlar için dokunmatik ekran kontrolü, bir kontrolcü kadar iyi değildir. Ancak sektör değişiyor. Artık daha iyi oynanış ve kontrol deneyimi oyun denetleyicilerini destekleyen oyunlar var. Desteklenen kollar arasında DELAM, GAMESIR G3, Xbox ve Playstation kolları da var. İşte onlar.

Gamepad Kol Destekli Mobil Oyunlar

PUBG

PUBG (Players Unknown Battle Ground), 2017'de piyasaya sürüldüğünden beri dünyayı fırtınasına aldı. 100 çevrimiçi oyuncudan oluşan bir maçta büyük bir arenada savaşırsınız. Çok çeşitli silahlar ve takım oyunuyla birlikte, bu kategorideki mevcut en popüler mobil oyunlardan biri.

Call of Duty Mobile

COD Mobile, Bluetooth veya kablolu oyun denetleyicilerine erişilebilirlik sunan kol destekli bir başka oyun. PUBG'den farklı olarak, COD Mobile, Bluetooth veya kablolu gamepad'ler aracılığıyla erişilebilen eksiksiz bir kol yelpazesi sunar. Ve oyun kumandasıyla COD oynamak, dokunmatik ekran kontrolünü kullanan oyunculara kıyasla ne yazık ki büyük avantaj sağlıyor.

Asphalt 8: Airborne

Asphalt serisi, rekabetçi yarış kategorisinde besin zincirinin en üstünde yer alıyor. Temel oynanış basittir. Asphalt 8: Airborne, kablolu ve Bluetooth oyun gamepad'lerini destekler. Oyun kolunun eklenmesinin oyuncunun oyun üzerindeki kontrolünü artırdığı söylenebilir. Elbette oyun zevkini de yükseltiyor.

Grid: Autosport

Tıpkı Asphalt serisi gibi, Grid: Autosport, Android'de bulunan en iyi yarış oyunlarından biridir. Geliştiriciler, Bluetooth oyun denetleyicilerine destek sunuyor. Buna ek olarak grafikler ve oyun fiziği ile Android cep telefonlarında konsol oyun deneyimi sunuyor. GRID: Autosport, birden fazla pistte çok çeşitli yarış formatları sunar. Kendinizi çeşitli spor arabalarla turlarken bulacaksınız, hatta oyuncuların seçebileceği bir yıkım modu bile var. Hemen her gamepad kolu destekler.

BombSquad

Çok oyunculu bir platform oyunu olan BombSquad, Bluetooth gamepad'leri de destekler. Buna ek olarak, Play Store'da oyun için sunulan bir remote uygulaması vardır. Bu uygulama oyuncuların ekrandaki karakteri başka bir Android cihazdan kontrol etmelerini sağlar. Özellikle arkadaşlarla oynaması en zevkli kol destekli oyunlardan biridir.