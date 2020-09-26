Tecno, Spark 6 ile en son bütçe telefon çözümünü açıkladı. Cihaz devasa 6,8 inç ekran, keskin Helio G70 yonga seti, geliştirilmiş 16MP birincil kamera ve çeşitli kamera, ses ve yazılım hileleri ile gelerek Spark 5'e göre önemli yükseltmeler sunuyor.

Tecno Spark 6: Uygun Fiyata 6.8 İnç Ekran ve Performans

Spark 6, 20,5:9 en boy oranına ve 8 MP selfie kamerasına sahip. Bu da aslında geniş ekranda bir 6.7 inç 20:9 ekran deneyimi sunmasına neden oluyor.

6,8 inç HD+ LCD ekranda delikli bir tasarım karşımızda. Arka tarafta, dörtlü kameralar için dairesel bir kesik var. Ancak yalnızca ana 16MP kamera genel kullanıma sunuluyor ve geri kalan sensörlerin tümü makro, derinlik ve AI olayları için 2MP lenslerden oluşuyor.

MediaTek’in Helio G70'i, microSD aracılığıyla daha da genişletilebilen 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile gelmekte. Telefon, Android 10'un üstünde HiOS 7.0 çalıştırıyor ve 5.000 mAh pil içeriyor. Aynı zamanda aynı anda 3 Bluetooth noktasına bağlanabileceği anlamına gelen Bluetooth Ses Paylaşımı özelliği ile gelmekte.

Tecno Spark 6 siyah, mavi, mor ve turuncu renklerde gelir. Yurt dışında 125 $ karşılığında satılıyor. Türkiye'ye gelme ihtimali büyük