XAPK dosyalarının faydaları çoktur. Büyük uygulamalar çoğunlukla bunları kullanma eğilimindedir çünkü boyutları azaltır. Peki Xapk dosyası nasıl açılıyor veya kuruluyor?

Xapk Dosyası Nasıl Kurulur?

XAPK dosyalarını yüklemek kolaydır. Size hem zamandan hem de veriden tasarruf sağlar. Dosya yöneticisi uygulaması ile bunu hızlıca yapabilirsiniz. Cx File Explorer bu iş için önerdiğimiz uygulamalardan biri.

Adımlar