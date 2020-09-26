XAPK dosyalarının faydaları çoktur. Büyük uygulamalar çoğunlukla bunları kullanma eğilimindedir çünkü boyutları azaltır. Peki Xapk dosyası nasıl açılıyor veya kuruluyor?
Xapk Dosyası Nasıl Kurulur?
XAPK dosyalarını yüklemek kolaydır. Size hem zamandan hem de veriden tasarruf sağlar. Dosya yöneticisi uygulaması ile bunu hızlıca yapabilirsiniz. Cx File Explorer bu iş için önerdiğimiz uygulamalardan biri.
Adımlar
- Adım 1: XAPK dosyasının indirilmesi bittiğinde, Dosya Yöneticisi'ne (veya Dosya Gezgini'ne) gidin ve uzantıyı zip olarak yeniden adlandırın. Yani .xapk yazan yeri .zip yapmanız yeterlidir.
- Adım 2: Bundan sonra zip'i açmak için dosyaya basın ve iki ana dosya ortaya çıkar – bir APK dosyası ve bir Android klasörü görünür.
- Adım 3: Android klasörüne dokunun ve OBB klasörüne gidin. OBB dosyasını kopyalayın ve Android'in dahili depolamasındaki OBB klasörüne yapıştırın. Telefonunuzun OBB klasörü telefonun depolama kısmındaki Android / OBB altında bulunur.
- NOT: OBB klasörünün yolu, telefonunuzun markasına bağlı olarak değişebilir: Internal storage veya Dahili depolama yazabilir.
- Adım 5: Bu işlem tamamlandıktan sonra indirdiğiniz dosyaya geri dönün APK dosyasını normal şekilde yükleyin.