Her yeni iPad'in piyasaya sürülmesiyle milyonlarca insan aynı ikilemle karşı karşıya kalıyor: Sadece WiFi özellikli iPad'i mi yoksa hücresel özellikli iPad'i mi almalıyım? Cevaplayalım.

WiFi'lı iPad mı Hücresel iPad mi Almalı?

Ev eğlencesi ihtiyaçlarınız için yalnızca WiFi özellikli iPad

Bu günlerde elektronik cihazlarımız internet bağlantısı olmadan neredeyse işe yaramaz hale geliyor. WiFi iPad ile hücresel iPad arasındaki ayrımın bu kadar önemli olmasının nedeni bu. WiFi ile internet kullanımınız bir WiFi ağına erişebileceğiniz yerlerle sınırlı.

Ve iPad söz konusu olduğunda, muhtemelen çoğu zaman durum budur. Çoğu insan iPad'lerini her zaman yanlarında taşımaz, onları evde bırakırlar, böylece yatakta film izleyebilir veya çocukların oyunlarını oynamasına veya çizgi filmlerin keyfini çıkarmasına izin verebilirler. O nedenle WiFi iPad çoğu insana uygundur.

Özgürlük ve gönül rahatlığı için WiFi + Hücresel iPad

WiFi kapsama alanı bu günlerde bol olsa da, yalnızca WiFi'a güvenmek bazı sıkıntı yaratabiliyor. Bu durum iPad'i ne kadar yanınızda taşıdığınızla alakalı. Gideceğim yerde WiFi olacak mı? Bana şifreyi söyleyecek biri olacak mı? Yeterince hızlı olacak mı? Güvenli olacak mı?

Ancak bu sorunları kendi telefonunuzun internetini iPad'e paylaşarak da kolayca çözebiliyorsunuz. Eğer yeterince iyi şarj tutan bir telefonunuz varsa (4500 ya da 5000 mAh pilli bir cihazda veri paylaşımı sorun olmayacaktır) hücresel iPad'e ekstra ödeme yapmaya gerçekten gerek yok.

Sonuç

Kısacası, iPad'iniz evinizden nadiren çıkıyorsa ve ekstra hat ve veri planlarıyla uğraşmak istemiyorsanız, yalnızca WiFi özellikli iPad'i alın. Ve etrafta kablosuz ağlar olmadan iPad'in internete bağlanmasına ciddi bir ihtiyaç duyarsanız, telefonunuzun mobil veri etkin nokta özelliğini kullanabilirsiniz.