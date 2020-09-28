Xiaomi'nin yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonları, Mi 10T ve 10T Pro'nun teknik özellikleri neredeyse onaylandı, şimdi yaklaşan akıllı telefonların bazı yeni görüntüleri bizlerle.

Xiaomi Mi 10T Özellikleri ve Tasarımı

Etkileyici 144Hz ekran yenileme hızına sahip bu iki telefonun eksiksiz bir özellik sayfası paylaşıldı ve sızıntı bahşedilen daha önceki bilgileri doğruluyor.

Bildirildiğine göre Mi 10T, 6.67 inç IPS LCD ekranda 144Hz ekran yenileme hızına sahip olacak, arkasında 13MP ultra geniş ve 5MP makro kamera ile tamamlanan ana 64MP sensörlü üçlü kamera sistemi ve büyük 5.000 mAh pil hücresi olacak. Tüm bunlar, amiral gemisi sınıfı işlemci Snapdragon 865 tarafından desteklenecek.

Sızıntıya göre akıllı telefonun depolama alanı 128GB olacak ve Mi 10T'nin 8GB RAM'e sahip olması bekleniyor.

Öte yandan Mi 10T Pro, Optik Görüntü Sabitleme, aynı 144Hz ekran yenileme hızı ve 5.000 mAh pil ile donatılmış daha büyük bir 108MP ana sensörle gelecek.

Her iki telefonun da 33W hızlı şarj özelliği, 20MP ön selfie kameraları ve hızlı UFS 3.1 depolaması olacağı bildiriliyor.





Şu anda piyasada bulunan Mi 10 serisinden farklı olarak, Mi 10T serisinin sızıntıları bize telefonların ekran altı yerine yan tarafta bir parmak izi sensörüne sahip olabileceğini gösteriyor. Ek olarak, akıllı telefonların bir OLED ekrana sahip olmadığını fark etmiş olabilirsiniz.

Sızıntı somut bir fiyat aralığına işaret etmiyor, ancak önceki söylentilere göre, 256GB varyant için yaklaşık 699 € (yaklaşık 827 $) ve 128GB Mi 10T Pro için 640 € (~ 757 $) bir fiyat bekliyoruz. Mi 10T'nin fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok.

Her iki telefonun da 30 Eylül'de duyurulmasını bekliyoruz ve kısa süre sonra satışa sunulacak.