Birçok şirket katlanabilir telefon trendini takip ediyor ancak pazarın olgunluğa ulaşması yıllar alacak. Hal böyle olunca piyasada kendi katlanabilir akıllı telefonlarına sahip olan ilk firmalar şimdilik sıra dışı çözümler ile geliyor. HTC bunlardan biri.

HTC'nin Katlanabilir Cihazı Sıra Dışı Tasarıma Sahip

Katlanabilir akıllı telefonlar hala çılgınca pahalı olsa da, bir kitle var gibi görünüyor. Bu kitlenin gerçekte ne kadar büyük olduğu ileride görülecek. Samsung, Motorola ve Huawei'den sonra HTC'nin kendi katlanabilir akıllı telefonunu hazırladığı anlaşılıyor. HTC'nin katlanabilir akıllı telefonu şu anda kağıt üzerinde mevcut yani gerçek görüntüleri yok.

HTC, geçen yılın sonlarında yeni bir katlanabilir akıllı telefon için patent başvurusunda bulunmuştu. Patent Ağustos ayında WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi) tarafından yayınlandı ve eskizlere bakılırsa HTC'nin cihazı pek iyi görünmüyor. Zira ekranlar katlandığında dışa bakmakta.

Menteşe mekanizması, resimlerde görülen ilk tuhaf şey. Dışarıya doğru çıkıntı yapıyor ve telefona ek bir sağlamlık katmanı sunsa da, gözler için oldukça rahatsız edicidir. Ancak en büyük soru işareti, HTC'nin cihazının dışa doğru katlanması. Yani her an kırılmaya ve çizilmeye müsait.