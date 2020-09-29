Apple, ürünleri için ekran koruyucu satmaz, firma bunları ürünlerinin tasarımına hakaret olarak görüyor. Kaldı ki ekranları hala kolaylıkla çizilebiliyor ve hasar alıyor. Bu nedenle üçüncü taraf üreticilere güvenmeniz gerek. Yine birçok seçenek var.

iPad Air 4 Ekran Koruyucuları

iPad Air 4 için Spigen Temperli Cam Ekran Koruyucu

Spigen, akıllı telefon kılıfı üreticileri arasında büyük bir isimdir ve tabii ki iPad'iniz için de ürünleri vardır. Şirketin temperli cam ekran koruyucusu, ekranı çizilmelerin çoğundan korumak için yeterli olan 9H kurşun derece sertliğine sahiptir. Koruyucu ayrıca, lekeleri ve parmak izlerini azaltmak için oleofobik bir kaplamaya sahiptir ve aşırı netlik vaat eder.

Olumsuz yanı, bu koruyucunun biraz pahalı olması ve kutudan yalnızca bir tane çıkmasıdır.

iPad Air 4 için amFilm Cam Ekran Koruyucu

amFilm sektörde de kendini kanıtladı ve iPad Pro 11 inç ekran koruyucusu en popüler olanlar arasında. Artık iPad Air 4 neredeyse aynı tasarıma ve boyuta sahip olduğuna göre, aynı koruyucu her iki tablet için de kullanılabiliyor ve bu listedeki tüm ürünler için de bu geçerli.

AmFilm temperli cam ekran koruyucusu bir milimetrenin üçte biri kalınlığında ve , Apple Pencil 2 ile uyumlu. Spigen gibi oleofobik bir kaplamaya sahip. Koruyucu ayrıca kolay ve zahmetsiz uygulama için kulplarla birlikte gelir. Pakette 2 adet koruyucu çıkıyor.

iPad Air 4 için iCarez Ekran Koruyucu

Bu listedeki diğer ekran koruyucularının aksine iCarez, temperli camdan yapılmamıştır. Bunun yerine, bazı avantajları ve dezavantajları olan bir PET Filmdir. Dezavantajı, yalnızca 3H sertlikte derecelendirilmiş olması ve çizilmelere karşı daha az dirençli olmasıdır.

Bunun tersi ise daha ucuz olmasıdır ve cam koruyuculardan farklı olarak, iPad Air 4'ünüzü parlak güneş ışığında kullanmayı çok daha kolay kılan parlama önleyici özelliklere sahip olmasıdır. Koruyucuları sık sık değiştiren biriyseniz doğru seçim olabilir.

iPad Air 4 için Supershieldz Ekran Koruyucu

Supershieldz temperade cam ekran koruyucusu, bu listedeki dört cam arasında en uygun fiyatlı seçenektir. Spigen kadar incedir ancak ek bir ekstra sunar: Eğri kenarlar ile birlikte gelir. Böylece iPad'i tutarken kenarlardan hatalı dokunma yapmazsınız.

Ve düşük fiyata rağmen, paketten hala birkaç koruyucu çıkıyor!

iPad Air 4 için IVSO Ekran Koruyucu

IVSO, yalnızca 0,25 mm kalınlığıyla en ince temperli cam ekran koruyucuyu bu. Tabii bu onu darbeye biraz daha az dayanıklı hale getiriyor, ancak çizilmelere gelince, gayet iyi iş çıkarıyor. 9H sertlikte derecelendirilmiştir ve temperli camın tüm olağan faydalarını sunar. Bunun da ötesinde, iPad Air'inizde bir koruyucunuz olduğunu daha da az fark edilir kılmak için küçük kenarları kavislidir. En az farkedilen ekran koruyucuyu arıyorsanız, tercih etmeniz gereken budur!