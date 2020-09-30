Reuters'ın haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı önümüzdeki hafta Google aleyhine dava açacak. Bu dava, şirketi rakip arama motorlarını (Microsoft Bing ve diğerleri) baltalamaya çalışmakla suçlayacak.

ABD Adalet Bakanlığı Google'a Dava Açıyor

Google, rakiplerinin kullanıcılar ve kullanıcıların tercihlerine dair topladığı verilere erişimlerini sınırlayarak, rakiplerinin arama ve reklam platformlarını iyileştirmesini engelliyor. Arama devi bu suçlamaları yalanladı.

ABD Adalet Bakanlığı ayrıca Google'ın reklam işinin yanı sıra, arama sonuçlarının altında reklamlar için ayırdığı alanda reklam yayınlamaya yönelik araçlarını da araştırıyor.

Dolayısıyla ABD Adalet Bakanlığı haksız arama ve reklamcılık uygulamaları nedeniyle Google'a dava açacak. Eyalet başsavcılarının davayı imzalamalarının istendiği bildirildi. Başsavcılardan bazıları halihazırda diğer Google işletmelerini araştırıyor.

Daha geçen yıl Avrupa Komisyonu, Google'ın rakip arama motorlarının kullanımını sınırlayarak reklam sektöründeki hakimiyetini sağlamlaştırmaya çalıştığı için şirkete 1,49 milyar Euro para cezası verdi.