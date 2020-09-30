Xiaomi Mi 10T Lite, T serisindeki bütçe dostu bir model, buna rağmen hala bazı en iyi özelliklere sahip. Ekranı 6.67 inç LCD ve yenileme hızı 120Hz'e kadar çıkar (diğer iki cihaz 144Hz ancak çok büyük bir fark sayılmaz).

Xiaomi Mi 10T Lite: Snapdragon 750G ve 120Hz Ekran

HDR10 sertifikalı ekran 1080p+ çözünürlüğe (20:9) sahip ve %84 NTSC renk kapsamı ve 450 nit parlaklık vaat ediyor. Telefon ayrıca çift hoparlör ve Yüksek Çözünürlüklü Ses sertifikasına sahip.

Mi 10T gibi, Lite'ın arkasında 1 / 1,7 inç sensöre (4'ü 1 piksel gruplamadan sonra 1,6µm piksel boyutu sunar) dayalı 64MP ana kamera var. Ultra geniş kamera (120°) 8MP sensöre sahip, ardından 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü var.

16 MP özçekim kamerası, Gorilla Glass 5 korumalı ekrandaki deliğe sığdırılmış. Arkada GG5 ve yan tarafta parmak izi okuyucusu var, ancak T serisi arkadaşlarının aksine alüminyum alaşımlı çerçeveden söz edilmiyor.

Mi 10T Lite, yeni Snapdragon 750G yonga setinden güç alan ilk telefon. Bu 8nm bir çip, yerleşik bir 5G modeme (S765'teki X52) sahip. S730G'ye göre +%20 CPU performansı ve +%10 GPU performansı var.

Lite modeli, diğer iki premium 10T modeliyle aynı 33W hızlı şarja sahip ve neredeyse aynı pil kapasitesi ile geliyor: 4.820 mAh. 3,5 mm kulaklık jakına sahip olduğundan daha pahalı kardeşlerini burada geride bırakıyor.

Xiaomi Mi 10T Lite iki konfigürasyonda satışa sunulacak: 6 / 64GB 280 € ve 6/128 GB 330 €. Xiaomi, "dürüst fiyatlandırma" sunduğunu belirtiyor. 6 / 64GB yapılandırma Amazon ve Mi.com'da 13 Ekim'de 250 € fiyatla satışa sunulacak.