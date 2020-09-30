Mi 10T ve Mi 10T Pro, 144Hz ekrana sahip ilk Xiaomi telefonlardır. Daha da iyisi bu düz LCD'ler uyarlanabilir yenileme hızına sahipler ve içeriğe göre 30Hz'e kadar düşebiliyorlar. Filmler için 48Hz, normal video için 60Hz, 90Hz ve 120Hz gibi ara modlar var.

Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro: S865 Çipset ve 144Hz Adaptif Ekranlar

Ekranlar diyagonal olarak 6.67” boyutunda ve 1080p+ çözünürlüğe (20:9) sahip. HDR10 sertifikalıdır ve en yüksek hızda 650 nite çıkarlar. Ön kısım Gorilla Glass 5 ile korunmaktadır, arka taraf ise başka bir GG5 koruyucu kaplıdır. Çerçeveler alüminyum alaşımdan yapılmıştır ve yan tarafa gömülü parmak izi okuyucular bulunmaktadır.

Her iki telefon da Snapdragon 865 yonga seti (Plus değil) tarafından destekleniyor ve MIUI 12 (Android 10 tabanlı) çalıştırıyor. Ürünle birlikte verilen 33W şarj cihazı kullanılarak hızla şarj edilebilen 5.000 mAh pilleri var.

Xiaomi Mi 10T Pro, 108MP ana modülün yer aldığı üçlü bir kameraya sahip. 1 / 1,33" sensör, 4'ü 1 arada piksel gruplama yapıyor (27 milyon ile 1,6 µm değeri) ve f / 1,7 lens, optik görüntü sabitleme (OIS) sunuyor. Video kayıt modları, 30 fps'de 8K çözünürlüğe kadar çıkar.

Sırada 13 MP sensörlü (1.12 µm piksel, f / 2.4 lens) 123° ultra geniş bir kamera var. Üçüncü modül, 2 cm ile 10 cm (0.8-4 inç) arasına odaklanabilen 5MP makro kameradır.

Ön tarafta, 20 MP kamera ekran deliği içine yerleştirilmiş – HDR, gece modu ve 120 fps ağır çekim videoyu destekler.

Xiaomi Mi 10T ise ana kameranın 1 / 1.7” boyutunda 64MP sensöre sahip olması dışında neredeyse aynı. yani binning sonrasında aynı 1.6 µm piksel 16 milyon oluyor. Lens daha kısık, f / 1.9 ve OIS'den yoksun. Ancak kamera yine 8K video kaydedebiliyor.

13 MP ultra geniş, 5 MP makro ve 20 MP selfie kameraları yine aynı.

Her iki telefon da sürükleyici bir multimedya deneyimi için stereo hoparlörler, High-Res Audio sertifikası ve X eksenli doğrusal titreşim motorları sunar.

Kameralar bir yana, iki model arasında kalan tek fark depolama ve tabii ki fiyat. Mi 10T Pro, 8GB RAM ve 128GB veya 256GB depolama alanına sahip. Vanilya Mi 10T, 6 GB RAM ile başlar, 8 GB seçeneği vardır, ancak her iki durumda da 128 GB depolama alanınız olur.

İkisi de iki SIM yuvalı, Wi-Fi 6, NFC ve IR blaster'lı 5G telefonlardır.

Vanilya Mi 10T (6/128 GB) yakında Avrupa'da 500 € fiyatla satışa sunulacak, 8 GB RAM'li versiyon ise 50 € daha fazla olacak. Mi 10T Pro (8/128 GB) 600 €'dan başlayacak, depolamayı 50 € farkla ikiye katlayabilirsiniz.