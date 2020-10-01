2020, 5G yılıdır. Dünyanın dört bir yanındaki mobil operatörler 5G ağlarını hızlı bir şekilde genişletiyor ve 5G cihazlar artık geçen yılki gibi niş ürünler değiller. Aşağıda şu anda pazarın en iyisi bütçe dostu 5G telefonları bulacaksınız.

2020'de En İyi Bütçe Dostu 5G Telefonlar

Samsung Galaxy A71 5G

Galaxy A71 5G, iki ekonomik Samsung 5G telefondan daha pahalı olanı. 600 $ ile en ucuz Galaxy S20'nin resmi perakende fiyatının 400 $ altında ve OnePlus 8 5G'nin 100 $ altında.

Galaxy A71 5G Snapdragon 765G yonga ve iyi bir pil ömrü için oldukça geniş batarya ile geliyor.

Google Pixel 4a 5G

Google, 5G sahnesine iki yeni telefonla girdi ve daha ucuz Pixel 4a 5G harika bir teklif. 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile eşleştirilmiş Snapdragon 765G SoC ile birlikte gelir. Ancak Pixel telefonu teknik özellikleri için almazsınız. Yazılım özellikleri ve kamera için alırsınız. Pixel 4a 5G bu konuda hayal kırıklığına uğratmıyor.

Motorola Moto G 5G Plus

Moto G ailesi, ilk 5G üyesi olan Moto G 5G Plus'ı yeni çıkardı. Moto G 5G Plus, Galaxy A71 ile aynı Snapdragon çipine sahip, ancak sadece 4GB RAM ile geliyor ve bu da biraz hayal kırıklığı yaratıyor. İlginç bir iki delikli ekrana ve büyük bir 5.000 mAh bataryaya sahip ve iki günlük pil ömrü sunar.

Samsung Galaxy A51 5G

Şimdilik Galaxy A51 5G, 5G özellikleriyle gelen en ucuz Samsung telefon. Önümüzdeki yıl yenilenecek ancak şimdi bile oldukça iyi bir cihaz.

Galaxy A51 5G, Samsung’un kendi Exynos 980 yongası tarafından desteklenmektedir ve düşük fiyat etiketine rağmen 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile cömertçe donatılmıştır.

Arka kamera aksamı, tıpkı Galaxy A71'de olduğu gibi, 48MP ana sensör, 12MP ultra geniş kamera, 5MP makro ve 5MP derinlik sensöründen oluşur.

Vivo Z6 5G

Vivo Z6 5G tahmin edebileceğiniz gibi yine Snapdragon 765G tarafından destekleniyor, ancak hem 6 GB RAM hem de 5.000 mAh pili var. Güçlendirilmiş özelliklere rağmen düşük bir fiyatla eşleştirilmiş.

Tasarımı listedeki tüm diğer bütçe dostu 5G telefonlardan daha iyi.