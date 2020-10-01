Huawei P40 Pro kaputunun altında oldukça harika donanımlarla geliyor. Ancak cihaz Google Play Hizmetleri'nden yoksun ve bu nedenle Google Play Store gibi kritik servisleri çalışmıyor. Aşağıda Huawei P40 Pro'da Google Play Hizmetleri ve Google Play Store nasıl kurulur bundan bahsedeceğiz.
Başlamadan önce
- Telefonunuzun tüm dosyalarını yedekleyin
- Kurulum işlemi için USB flash sürücüye veya normal bir USB flash sürücü ile bunu Huawei P40 Pro'a bağlayacak adaptöre ihtiyacınız olacak.
Huawei P40 Pro'da Google Play Hizmetleri ve Play Store Çözümü
- Huawei GMS Kurulum dosyasını buradan indirin
- USB sürücüsüne aktarın ve Huawei P40 Pro'nuza bağlayın
- Ayarlar> Sistem ve güncellemeler> Yedekle ve geri yükle> Veri yedekleme> Harici depolama> USB depolama birimine gidin
- USB sürücüsüne yüklediğiniz dosyayı seçin ve Geri Yükle'ye dokunun.
- Ekranınızda gösterilen şifreyi girin ve Tamam'a dokunun
- Tüm arka plan uygulamalarını temizleyin
- Ana ekranınızda mor bir G simgesi olan uygulamayı arayın ve uygulamayı başlatmak için üzerine dokunun.
Uygulama başladığında:
- Etkinleştir'e dokunun
- İzin Ver'e dokunun
- Ana ekrana dönün ve tüm arka plan uygulamalarını tekrar temizleyin
- Uygulamayı yeniden başlatın ve uygulama ekranının altındaki mavi düğmeye dokunun ve arka planda çalışmasına izin verin
- Telefonunuzun dosyalarına gidin ve USB sürücüsünü açın
- Google kurulum klasörünü bulun ve üzerine dokunun.
- İlk altı dosyayı yüklemeniz gerekecek, bu yüzden üzerlerine birer birer dokunun.
Uygulamalar yüklendikten sonra:
- Ayarlar> Kullanıcılar ve hesaplar'a gidin
- Hesap ekle'ye dokunun ve Google'ı seçin
- Uygulamanın daha eski bir Android sürümü için oluşturulduğunu bildiren bir hata mesajıyla karşılaşacaksınız, ancak yine de Tamam'a dokunun.
- Mevcut'a dokunun
- Google giriş bilgilerinizi girin ve Oturum aç'a dokunun
- İleri'ye dokunun
- Bu noktada, cihazla ilişkilendirilmesini istediğiniz Google hesaplarını eklemeyin zira bunu şimdi yapmanız şarttır aksi halde işlem tamamlandıktan sonra, tüm kurulum prosedürünü yeniden tekrar etmeniz gerekir.
- Tüm arka plan uygulamalarını temizleyin
Google Hizmetler Çerçevesi'ni yükleme
- Telefonunuzun dosyalarına gidin ve USB sürücüsünü açın
- Google kurulum klasörünü bulun ve üzerine dokunun.
- Google Services Framework olacak yedinci dosyaya dokunun
- İzin Ver'e dokunun
- Yükle'ye dokunun ve bekleyin
- Kurulduktan sonra Bitti'ye dokunun
- Telefona bir veya iki dakika verin ve bir dizi normal hata mesajı görmeye başlayacaksınız. Çok sinir bozucu hale gelirse bu hata mesajlarını sessize almayı seçebilirsiniz.
- Huawei P40 Pro ana ekranına gidin ve Google Play Store uygulamasını görmelisiniz
Hata mesajlarından kurtulmak için
- Yeni yüklenen Google Play Store'u başlatın
- VTechSevi tarafından sunulan Device ID adlı uygulamayı indirin ve yükleyin
- Uygulamayı başlatın ve Google Service Framework'ü arayın
- Arka plan uygulamalarınızı temizleyin
- Telefonunuzun Ayarlar> Uygulamalar bölümüne gidin
- Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun ve Sistem işlemlerini göster'i (Show system processes) seçin.
- Google Play Hizmetleri'ni / Google Play Framework'ü arayın
- Durmaya Zorla'ya dokunun
- Kaldır'a dokunun
- Tüm arka plan uygulamalarını temizleyin
- Telefonunuzun dosyalarına gidin ve USB sürücüsünü açın
- Google kurulum klasörüne dokunun ve GMS Core Mod 1 adlı sekizinci uygulamayı yükleyin.
- İzin Ver'e dokunun
- Yükle'ye dokunun
- Telefonunuzun Ayarlar> Uygulamalar bölümüne gidin
- Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun ve Sistem işlemlerini göster'i seçin.
- Google Services Framework'ü arayın ve üzerine dokunun ve Depolamaya gidin
- Önbelleği Temizle ve Verileri Temizle'ye dokunun
Google Services Framework ID'sini yeniden oluşturma
- Tüm arka plan uygulamalarını temizle
- Device ID uygulamasını başlatın ve Google Services Framework ID'nin kaybolduğunu göreceksiniz.
- Google Play Store'u Başlatın – Bu noktada yeniden denemenizi isteyen bir hata mesajı olabilir. Uygulama herhangi bir hata mesajı olmadan açılana kadar tekrar denemeye devam edin. Birkaç deneme gerektirebilir
- Device ID uygulamasını başlatın ve Google Services Framework ID'nin yeniden oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edin
- ID yeniden görünene kadar 3. ve 4. adımları tekrarlayın
- Google Services Framework ID kaydedildikten sonra telefonunuzun Ayarlar> Uygulamalar bölümüne gidin.
- Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun ve Sistem işlemlerini göster'i seçin.
- Google Play Hizmetlerini / Services arayın
- Durmaya Zorla'ya dokunun
- Kaldır'a dokunun
- Telefonunuzun dosyalarına gidin ve USB sürücüsünü açın
- Google kurulum klasörüne dokunun ve GMS Core Mod 2 adlı dokuzuncu uygulamayı yükleyin.
- İzin Ver'e dokunun
- Yükle'ye dokunun
Sonuç
Bu adımları doğru şekilde uyguladığınızı varsayarsak, artık Google Play Store'un Huawei P40 Pro'da yüklü olması gerekir. Google, uygulamalarını yan yüklemeye karşı koruyor o yüzden kullanmaya çalışırken sorunlarla karşılaşabilirsiniz.