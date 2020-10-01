Huawei P40 Pro kaputunun altında oldukça harika donanımlarla geliyor. Ancak cihaz Google Play Hizmetleri'nden yoksun ve bu nedenle Google Play Store gibi kritik servisleri çalışmıyor. Aşağıda Huawei P40 Pro'da Google Play Hizmetleri ve Google Play Store nasıl kurulur bundan bahsedeceğiz.

Başlamadan önce

Telefonunuzun tüm dosyalarını yedekleyin

Kurulum işlemi için USB flash sürücüye veya normal bir USB flash sürücü ile bunu Huawei P40 Pro'a bağlayacak adaptöre ihtiyacınız olacak.

Huawei P40 Pro'da Google Play Hizmetleri ve Play Store Çözümü

Huawei GMS Kurulum dosyasını buradan indirin

USB sürücüsüne aktarın ve Huawei P40 Pro'nuza bağlayın

Ayarlar> Sistem ve güncellemeler> Yedekle ve geri yükle> Veri yedekleme> Harici depolama> USB depolama birimine gidin

USB sürücüsüne yüklediğiniz dosyayı seçin ve Geri Yükle'ye dokunun.

Ekranınızda gösterilen şifreyi girin ve Tamam'a dokunun

Tüm arka plan uygulamalarını temizleyin

Ana ekranınızda mor bir G simgesi olan uygulamayı arayın ve uygulamayı başlatmak için üzerine dokunun.

Uygulama başladığında:

Etkinleştir'e dokunun

İzin Ver'e dokunun

Ana ekrana dönün ve tüm arka plan uygulamalarını tekrar temizleyin

Uygulamayı yeniden başlatın ve uygulama ekranının altındaki mavi düğmeye dokunun ve arka planda çalışmasına izin verin

Telefonunuzun dosyalarına gidin ve USB sürücüsünü açın

Google kurulum klasörünü bulun ve üzerine dokunun.

İlk altı dosyayı yüklemeniz gerekecek, bu yüzden üzerlerine birer birer dokunun.

Uygulamalar yüklendikten sonra:

Ayarlar> Kullanıcılar ve hesaplar'a gidin

Hesap ekle'ye dokunun ve Google'ı seçin

Uygulamanın daha eski bir Android sürümü için oluşturulduğunu bildiren bir hata mesajıyla karşılaşacaksınız, ancak yine de Tamam'a dokunun.

Mevcut'a dokunun

Google giriş bilgilerinizi girin ve Oturum aç'a dokunun

İleri'ye dokunun

Bu noktada, cihazla ilişkilendirilmesini istediğiniz Google hesaplarını eklemeyin zira bunu şimdi yapmanız şarttır aksi halde işlem tamamlandıktan sonra, tüm kurulum prosedürünü yeniden tekrar etmeniz gerekir.

Tüm arka plan uygulamalarını temizleyin

Google Hizmetler Çerçevesi'ni yükleme

Telefonunuzun dosyalarına gidin ve USB sürücüsünü açın

Google kurulum klasörünü bulun ve üzerine dokunun.

Google Services Framework olacak yedinci dosyaya dokunun

İzin Ver'e dokunun

Yükle'ye dokunun ve bekleyin

Kurulduktan sonra Bitti'ye dokunun

Telefona bir veya iki dakika verin ve bir dizi normal hata mesajı görmeye başlayacaksınız. Çok sinir bozucu hale gelirse bu hata mesajlarını sessize almayı seçebilirsiniz.

Huawei P40 Pro ana ekranına gidin ve Google Play Store uygulamasını görmelisiniz

Hata mesajlarından kurtulmak için

Yeni yüklenen Google Play Store'u başlatın

VTechSevi tarafından sunulan Device ID adlı uygulamayı indirin ve yükleyin

Uygulamayı başlatın ve Google Service Framework'ü arayın

Arka plan uygulamalarınızı temizleyin

Telefonunuzun Ayarlar> Uygulamalar bölümüne gidin

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun ve Sistem işlemlerini göster'i (Show system processes) seçin.

Google Play Hizmetleri'ni / Google Play Framework'ü arayın

Durmaya Zorla'ya dokunun

Kaldır'a dokunun

Tüm arka plan uygulamalarını temizleyin

Telefonunuzun dosyalarına gidin ve USB sürücüsünü açın

Google kurulum klasörüne dokunun ve GMS Core Mod 1 adlı sekizinci uygulamayı yükleyin.

İzin Ver'e dokunun

Yükle'ye dokunun

Telefonunuzun Ayarlar> Uygulamalar bölümüne gidin

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun ve Sistem işlemlerini göster'i seçin.

Google Services Framework'ü arayın ve üzerine dokunun ve Depolamaya gidin

Önbelleği Temizle ve Verileri Temizle'ye dokunun

Google Services Framework ID'sini yeniden oluşturma

Tüm arka plan uygulamalarını temizle

Device ID uygulamasını başlatın ve Google Services Framework ID'nin kaybolduğunu göreceksiniz.

Google Play Store'u Başlatın – Bu noktada yeniden denemenizi isteyen bir hata mesajı olabilir. Uygulama herhangi bir hata mesajı olmadan açılana kadar tekrar denemeye devam edin. Birkaç deneme gerektirebilir

Device ID uygulamasını başlatın ve Google Services Framework ID'nin yeniden oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edin

ID yeniden görünene kadar 3. ve 4. adımları tekrarlayın

Google Services Framework ID kaydedildikten sonra telefonunuzun Ayarlar> Uygulamalar bölümüne gidin.

Sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun ve Sistem işlemlerini göster'i seçin.

Google Play Hizmetlerini / Services arayın

Durmaya Zorla'ya dokunun

Kaldır'a dokunun

Telefonunuzun dosyalarına gidin ve USB sürücüsünü açın

Google kurulum klasörüne dokunun ve GMS Core Mod 2 adlı dokuzuncu uygulamayı yükleyin.

İzin Ver'e dokunun

Yükle'ye dokunun

Sonuç

Bu adımları doğru şekilde uyguladığınızı varsayarsak, artık Google Play Store'un Huawei P40 Pro'da yüklü olması gerekir. Google, uygulamalarını yan yüklemeye karşı koruyor o yüzden kullanmaya çalışırken sorunlarla karşılaşabilirsiniz.