Oppo'nun 6 Ekim'de A93'ü tanıtması gerekirken şirket bu tarihi atladı ve cihazı Vietnam'da çıkardı. Oppo F17 Pro ve Reno4 Lite ile pek çok benzerlik paylaşıyor. 18W hızlı şarjı var.

Oppo A93: 6.43 İnç AMOLED Ekran ve Helio P95 Çipset

Oppo A93, 16MP selfie kamerası ve 2MP derinlik modülü için hap şeklinde bir kesik ile gelen 6.43 inçlik bir AMOLED ekrana sahip. Ayrıca yerleşik bir parmak izi tarayıcısı vardır.

Arka tarafta, 8 MP ultra geniş ile birlikte 48 MP birincil kameraya sahibiz. Kalan ikisi, gerçek çekimden daha çok PR amaçlı iki adet 2MP birimden ibaret. A93 etkileyici bir 7,48 mm kalınlığa sahiptir ve 164 gram ağırlığındadır.

Telefon, 8GB RAM ve microSD ile genişletilebilen 128GB depolama ile eşleştirilmiş MediaTek Helio P95 tarafından desteklenmektedir. 4.000 mAh pili bulunuyor. Kulaklık girişi de mevcuttur.

Oppo A93, arka ve beyaz renklerde mevcut ve tek 8 / 128GB model için 320 $ fiyat açıklandı.