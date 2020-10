Google Play Pass hizmeti geçen yıl çıktığında inişli çıkışlı bir başlangıç ​​yaptı. Birçoğu bunu Apple Arcade'e verilmiş hazırlıksız bir yanıt olarak gördü ve özel oyunların olmaması nedeniyle eleştirildi. Yine de, Google hizmeti ileriye taşımaya istekli görünüyor. Şirket, geçtiğimiz yılki Play Pass portföyünü şimdi 500'den fazla oyunla genişletti. Premium abonelik hizmeti 24 yeni ülkede açıldı.

Google Play Pass 24 Ülkede

Google Play Pass, herhangi bir reklam veya uygulama içi satın alma olmadan yüzlerce oyuna ve uygulamaya erişim sağlayan bir abonelik hizmeti. Bu deneyim aylık 4,99 ABD Doları ve yıllık 29,99 ABD Doları (Avrupa'da ayda 4,99 € ve yılda 29,99 €) ile elde ediliyor ve diğer 5 aile üyesiyle paylaşabiliyor.

Gereksinimler:

Android 4.4 ve sonraki sürümler.

Google Play Store uygulama sürümü 16.6.25 ve üzeri.

Geçerli bir ödeme yöntemi

Fatura adresinin bulunduğu ülke ve Google Play ülkesi aynı olmalıdır.

Bir Google hesabı.

Hizmet hala biraz çiğ. Yine de 500'den fazla oyun ve uygulamaya erişim var ve içlerinden Star Wars: Knights of the Old Republic ve Titan gibi aylık 5 ABD doları hak edecek ilginç isimler bulunuyor. Quest, Terraria, LIMBO ve Shadow Fight 2 de unutulmamalı.

Google, bu hafta başlarında Twitter'da 24 yeni ülkeyi duyurdu. Hepsi Avrupa'da. Ardından Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Yeni Zelanda, İspanya, İngiltere ve ABD de katılacak. İşte tam liste: