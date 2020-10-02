Lenovo Legion Duel Avrupa'ya geldi. Oyun telefonu, Snapdragon 865+ yonga setini 144 Hz AMOLED ekran (6.65”, 1080p+) ve yandan çıkan bir selfie kamerayla birleştiriyor – yani bu telefon çoğunlukla yatay yönde kullanılacak.

Lenovo Legion Duel Özellikleri ve Fiyatı

Fiyat 1.000 €'dur ve bazı ülkelerde 250 €'luk dört taksit seçeneği sunuluyor. Genellikle 90 € fiyata satılan Lenovo Smart Clock veya Lenovo Yoga ANC kulak üstü kulaklık sahibi olmak içinse (150 € fiyatlı) LEGIONEARLYBIRD promosyon kodu kullanılabiliyor.

Bazı ülkelerde sadece bir promosyon mevcut ve neyse ki daha iyi bir ürün olan kulaklıklar sunuluyor (bir oyun telefonu için de daha uygunlar). Her iki durumda da telefon 16 GB RAM ve 512 GB UFS 3.1 depolama alanıyla geliyor.

Not: Avrupa'daki telefonlar "yalnızca" 65 W hızlı şarj ile geliyor. Bu sıra dışı zira 16/512 GB modellerin 90 W şarjı desteklemesi gerekiyordu.

Legion Duel'in 15 Ekim'de gönderilmeye başlaması bekleniyor. Telefonun Orta Doğu, Asya Pasifik ve Latin Amerika'da da piyasaya sürülmesi konuşulmakta, ancak henüz resmi bilgi yok. Türkiye'ye gelme ihtimali yüksek değil.