Apple, 15 Eylül'de iPad Air 4 (2020)'yi duyurdu, ancak tablet henüz satışa çıkmadı. Muhtemelen bir ön üretim birimi şimdi GeekBench'e ulaştı ve bize gelecek iPhone'da da yer alacak yeni A14 Bionik yonga setinin performansını gösteriyor.

iPad Air 4 (2020) Performans Sonucu

A14'ün CPU'su güçlü tek çekirdekli performans sunuyor – aldığı 1583 puan iPhone 11 Pro'daki A13'ün sahip olduğundan yaklaşık %18 daha yüksek. En önemlisi, gelecek yılki Snapdragon 875 (1159 puan) ve Exynos 1000 (1159 puan) için görünen ön rakamların da çok ötesinde.

Bu arada A14 donanımlı cihaz çok çekirdekli testte 4198 alarak iPhone 11 Pro'nun sonuçlarından yaklaşık %20 daha yüksek değere ulaştı. Bu puan ayrıca bir sonraki Exynos işlemcinin çok çekirdekli (4250) puanından ve 2021 Snapdragon'un çok çekirdekli puanından (4090) daha yüksek.

2019 iPad Air, o zamanki iPhone XS ile aynı yonga seti tarafından destekleniyordu ve ikisi arasındaki performans puanları çok benzerdi. Bu yıl da iPhone 12 için durumun böyle olmasını bekliyoruz.